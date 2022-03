Fast food tarzı beslenme obeziteye neden oluyor, obezite anneliğe engel oluyor

TİROİDE SAVAŞ AÇIN

Tiroid hastalıkları, her yaş grubundan insan arasında artıyor. Sağlıklı bir diyet ve ilaçla tiroid, kontrol altına alınabiliyor. Uzmanlar, tiroid bozukluğuna iyi gelen 3 meyveyi sıralıyor:

KIRMIZI VE MOR MEYVELER: Antioksidandan zengin yaban mersini, çilek ve kızılcık gibi taze meyveler tüketin.

ELMA: Tiroid bezinizi serbest radikal hasarından koruyabilir. Kolesterolünüzü düşürebilir. Şeker hastalığına karşı koruma sağlayabilir.

AVOKADO: Tiroid sağlığı için faydalıdır. Bunun nedeni K vitamini, folat, C vitamini, potasyum, B5 vitamini, B6 vitamini ve E vitamini gibi çeşitli besinleri içermesidir.



TÜKÜRÜK DEYİP GEÇMEYİN

Hijyenik olmadığı düşünülse de, tükürük ağız sağlığı ve insan vücudunun genel sağlığı için fayda sağlıyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, tükürüğün 4 faydasını paylaşıyor:

1-AĞIZ TEMİZLİĞİ:Tükürük, dişleri ve ağzı temizleyerek herhangi bir bakteri veya virüsten uzak tutmaya yardımcı olur.

2-KORUMA:Tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerin çoğu asidik içeriğe sahiptir. Tükürük onu nötralize etmeye ve yumuşak dokuları, dişleri güvende tutmaya yardımcı olur. Tükürük yutulduğunda mide ekşimesini önler.

3-PLAK: Tükürükteki bağışıklık proteinleri, dişlerin etrafında koruyucu bir tabaka oluşturarak bakterilerin hızlı bir şekilde yok edilmesine yardımcı olur. Ayrıca dişleri asitlerin neden olduğu demineralizasyona karşı korur.

4-SİNDİRİM: Tükürük, katı ve sıvı yiyeceklerin lezzetini artıran ve aynı zamanda sindirim için bağırsaklara ulaştığında yiyecekleri parçalayan ağzın, pH seviyesini dengelemesinde rol oynar.



FISTIK GİBİ GÜZELLİK

Sevilen kuruyemişlerden yer fıstığı, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Kolon ve mide kanserine karşı büyük bir savaş verir. Kan şekeri seviyesini dengelemeye yardım eder. E vitamini deposudur ve bundan dolayı da cilt sağlığına fazlasıyla yararlıdır. Cinsel gücü artırır.



UZUN BOYLULAR DİKKAT

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, uzun boylularda bağırsak kanseri riskinin daha fazla olduğunu söylüyor. "Her 10 santimlik boy uzunluğu, kolorektal kanser gelişme riskinde yüzde 14'lük ve yine bağırsak adenom gelişmesinde yüzde 6'lık bir artışa yol açıyor. En yüksek persentilde en uzun olan kişilerde, en düşük persentildeki en kısa olan bireylere göre bağırsak kanseri riski yüzde 24 daha fazla. 50 yaşından sonra kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi tetkikleri ile taramayı ihmal etmeyin." diyor.



KANSIZLIĞA BULGUR

BULGUR, diyabetten korur. Hazımsızlığı bitirir. Dokuları güçlendirir. Cildi ve saçı besler. Uzun süreli tokluk hissi sağlar. Kansızlığı önler.



GRİBE PAPATYA

Sakinleştirici etkisiyle bilinen papatya çayı, grip ve soğuk algınlığıyla mücadele eder. Kas gevşetici etkisiyle ağrıları keser. Kan şekerini dengeler. Öksürüğü giderir.



DİŞLERE KARABİBER

Mucizevi baharat karabiber, sindirimi destekler. Hazımsızlığı ve gazı engeller. Toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Diş çürüklerine karşı korur. Romatizma ağrısını hafifletir.

