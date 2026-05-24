Ebola virüsü nasıl bulaşır? Kongo'da kontrolden çıkan ebola salgınında vaka sayısı 750’ye ulaştı!

ABD yönetimi Kongo'da 50'ye kadar tedavi kliniği kuracağını duyurdu ancak Uganda böyle bir plandan haberdar olmadığını bildirdi.

Salgına Bundibugyo virüsü yol açıyor ve bu türe karşı yerleşik aşı ve tedavi seçenekleri bulunmuyor.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, salgının 15 Mayıs'ta resmi olarak bildirilmesine rağmen virüsün haftalar öncesinden sessizce yayıldığını ve geç fark edildiğini açıkladı.

Arstechnica'nın aktardığına göre, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının ilk bildiriminin 15 Mayıs'ta yapıldığını ancak virüsün bundan önce haftalar boyunca sessiz şekilde yayılmış olabileceğini söyledi. Şu anda yaklaşık 1.400 temaslı takip ediliyor.

Kongo'da sağlık çalışanları, Ebola şüphesi taşıyan kişiler üzerinde sahada tarama yapıyor.

EBOLA NASIL BULAŞIR?

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Ebola, enfekte kişinin kanı ve diğer vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşıyor. Bu nedenle hastalara bakan aile üyeleri, sağlık çalışanları ve cenazeler sırasında naaşla temas eden yakınlar en büyük risk grubunda yer alıyor.

Virüs günlük sosyal temasla yayılmıyor. Ancak hasta ya da hayatını kaybetmiş bir kişinin vücut sıvılarıyla kirlenmiş yüzeyler ve eşyalar da bulaşma riski taşıyabiliyor. DSÖ, Ebola'nın belirtiler başlamadan bulaşmadığını, ancak semptom gösteren kişilerin ve cenazelerin temas açısından yüksek risk oluşturduğunu vurguluyor.