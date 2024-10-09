Eski yara izlerine eIveda: Dermatologlar bu 3 mucizevi yöntemi öneriyor

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Eski yara izleriniz sizi yaşlı mı gösteriyor? Yalnız değilsiniz. İyi haber şu ki, birkaç basit yöntemle yaşlanma izlerinizi tersine çevirebilir ve kısa sürede parlak, pürüzsüz bir cilt görünümü elde edebilirsiniz.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi 1. Kuşburnu Çekirdeği Yağı ile Cildinizdeki Çukurları Doldurun 💧 Bir miktar kuşburnu çekirdeği yağı alın ve bezelye büyüklüğünde bir damlayı günde iki kez yara izlerinize masaj yaparak uygulayın. Yağın içeriğindeki A vitamini, kolajen üretimini destekleyerek cildin yenilenmesine yardımcı olur. Bu işlem, akneyle ilgili çukurları "dolgunlaştırabilir" ve cilt yüzeyini daha pürüzsüz hale getirebilir.