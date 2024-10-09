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Eski yara izlerine eIveda: Dermatologlar bu 3 mucizevi yöntemi öneriyor

Dr. Jane Collins, British Journal of Dermatology, 2020'de yayımlanan makalesinde, kuşburnu çekirdeği yağının cilt üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Collins, özellikle akne ve yara izlerinin görünümünü hafifletmek için bu yağın düzenli kullanımının önemini vurgularken, içerdiği A vitamini sayesinde cilt dokusunu yenilediğini ve cildin elastikiyetini artırdığını belirtti. Uzman, sabah ve akşam masaj yaparak uygulamanın en iyi sonuçları vereceğini ifade etti. İşte cildi sıfırlayan 3 özellik...

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 20:31 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 20:31
Eski yara izlerine eIveda: Dermatologlar bu 3 mucizevi yöntemi öneriyor

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Eski yara izleriniz sizi yaşlı mı gösteriyor? Yalnız değilsiniz. İyi haber şu ki, birkaç basit yöntemle yaşlanma izlerinizi tersine çevirebilir ve kısa sürede parlak, pürüzsüz bir cilt görünümü elde edebilirsiniz.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

1. Kuşburnu Çekirdeği Yağı ile Cildinizdeki Çukurları Doldurun

💧 Bir miktar kuşburnu çekirdeği yağı alın ve bezelye büyüklüğünde bir damlayı günde iki kez yara izlerinize masaj yaparak uygulayın. Yağın içeriğindeki A vitamini, kolajen üretimini destekleyerek cildin yenilenmesine yardımcı olur. Bu işlem, akneyle ilgili çukurları "dolgunlaştırabilir" ve cilt yüzeyini daha pürüzsüz hale getirebilir.


2. Yanık İzleri İçin Limon ve Bal ile Kendin Yap Çözümü

🍋 2 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı bal ve yarım limonun suyunu karıştırın. Bu karışımı eski yanık izlerinizin üzerine masaj yaparak uygulayın. Şekerin içerdiği glikolik asit eski deriyi dökerken, bal cildinizi nemlendirir ve limonun sitrik asidi cilt tonunu aydınlatır.

Daha hızlı sonuçlar almak için bu işlemi günde bir kez tekrarlayın ve 10 dakika beklettikten sonra durulayın.

3. Silikon Jel ile Kabarık Yara İzlerini Düzleştirin

🧴 Bir araştırmaya göre, silikon jel yara izlerine günde iki kez uygulandığında altı ay içinde izlerin yüksekliğini %68 oranında azaltabilir.

Silikon, cilt üzerinde nem bariyeri oluşturarak kolajen üretimini dengeler ve yara izlerini düzleştirir.

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