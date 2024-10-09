Zıpkın gibi ayağa kaldırıyor: Balgam ve öksürüğü kesip atıyor! Doğal antibiyotik etkisi gösteren karışım

🧑🌾 Ferhat Çobanoğlu adlı esnaf, bu şifalı karışımı babaannesinden öğrendiğini belirtiyor. Çobanoğlu, "Karaturpu oydum, içerisine biraz zencefil ve zerdeçal ekledim, üzerine de bal koydum. Gece boyunca beklettim ve sabah içilecek hale geldi" diyor. Bu karışımın bademcik şişliği, öksürük ve boğaz ağrısına birebir olduğunu ekliyor.
🌿 Doğal Antibiyotik: Kara Turp
Bu şifalı karışım, soğuk algınlığına karşı adeta doğal bir kalkan oluşturur. Kara turpun içerdiği yüksek C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirirken, içerisindeki antioksidanlar serbest radikallere karşı vücudu korur. Ayrıca:
💠 Balgam söktürücü özelliği sayesinde solunum yolu enfeksiyonlarında rahatlama sağlar.
🤧 Hırıltılı öksürüğü keser ve akciğerleri temizlemeye yardımcı olur.
🌟 Cildi yeniler ve cilt sağlığını destekleyen vitamin ve mineraller içerir.
🥄 Nasıl Hazırlanır?
Kara turpu oyup içini boşaltın.
İçerisine 1 çay kaşığı toz zencefil ve 1 çay kaşığı toz zerdeçal ekleyin.
Üzerine 2 yemek kaşığı bal koyun.
Karışımı 1 gece bekletin.
Sabah aç karnına 1 tatlı kaşığı tüketin.
🚨 Dikkat Edilmesi Gerekenler
Her ne kadar bu karışım doğal bir yöntem olsa da, düzenli kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Özellikle diyabet hastaları bal tüketimine dikkat etmelidir.