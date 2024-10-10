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Kadınlar bu tarifle evde kendi çözümlerini üretiyor! Ev yapımı biber gazı tarifi!

Özellikle İstanbul'da Semih Çelik tarafından işlenen cinayetler, halkı derinden sarsarken, birçok kadını da güvenlik önlemlerini artırmaya yönlendirdi. Bu doğrultuda, kadınlar hem kendilerini korumak için korunma ürünlerine yöneldi hem de alternatif yöntemler aramaya başladı.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 09:24 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 09:24
Kadınlar bu tarifle evde kendi çözümlerini üretiyor! Ev yapımı biber gazı tarifi!

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Savunma ürünlerinin fiyatlarında yaşanan ani artışlar, birçok kadını alternatif yöntemler aramaya yöneltti. Fiyatların iki katına çıkması üzerine sosyal medyada, kadınlar kendi biber gazı tariflerini paylaşarak çözüm üretmeye başladı. Peki, ev yapımı biber gazı nasıl hazırlanır? İşte detaylar…

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Piyasada Fiyat Artışı: Kadınlar Kendi Çözümlerini Üretiyor

Biber gazı, elektroşok cihazı gibi savunma ürünleri, artan taleple birlikte ciddi bir fiyat artışı gördü. Özellikle internet üzerinden bu ürünleri satan bazı satıcılar, fiyatları neredeyse iki katına çıkararak fırsatçılık yapmaya başladı. Bu fiyat artışları, sosyal medyada tepki toplarken birçok kadın evde biber gazı yapmanın yollarını araştırmaya başladı.

Peki, evde biber gazı nasıl yapılır? İşte detaylar…

Biber Gazı Yapımı İçin Gerekli Malzemeler

1 yemek kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım yemek kaşığı sirke

Yarım yemek kaşığı kolonya

Evde Biber Gazı Yapımı Adım Adım

Malzemeleri Hazırlayın: Yukarıda belirtilen malzemeleri bir kase içerisinde birleştirin.

Karıştırın: Tüm malzemeleri iyice karıştırarak homojen bir karışım elde edin.

Bekletin: Hazırladığınız karışımı yaklaşık yarım saat kadar dinlenmeye bırakın.

Süzün: Dinlenen karışımı bir süzgeç yardımıyla süzün ve sadece sıvı kısmını bir sprey şişesine doldurun.

Hazır! Artık ev yapımı biber gazınız kullanıma hazır.

İŞE YARIYOR MU?

Sosyal medya platformlarında birçok kadın, hazırladıkları ev yapımı biber gazını denedikleri videoları paylaştı. Bu videolara bakıldığında, yapılan bu karışımın gözde yanma ve tahriş gibi etkiler yaratarak işe yaradığı gözlemlendi. Ancak, bu tür ev yapımı çözümlerin her zaman etkili olmayabileceğini ve güvenlik açısından riskler taşıyabileceğini unutmamak gerekiyor. Bu tür karışımların kullanımı esnasında dikkatli olmak ve mümkünse profesyonel ürünlere yönelmek daha güvenli bir seçenek olabilir.

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