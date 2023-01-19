Erkeklerin korkulu rüyası prostat büyümesi böbrek sağlığını tehdit ediyor

Aniden idrara çıkma ihtiyacı, idrarda kan, idrarda yanma ve ağrı... Tüm bunlar erkeklerin korkulu rüyası prostat büyümesinin belirtileri arasında yer alıyor. Ülkemizde 60 yaş ve üzeri 2 erkekten 1'ini tehdit eden bu sorun, ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, prostat kanserinden tamamen farklı olan bu hastalıkta erken tanı ve doğru tedavinin önemine değiniyor.







KANSERE DAVETİYE

Erkeklerde idrar kesesinin altında yer alan ve idrar kanalını çevreleyen bir organ olan prostat bezi, 25-30 gram büyüklüğünde oluyor. Ancak hem boyutunun hem de ağırlığının artması 'iyi huylu prostat büyümesi' olarak adlandırılıyor. Oldukça sinsi ilerleyen bu hastalık, aniden yaşanan idrara çıkma alışkanlıklarındaki değişimle kendini gösteriyor. Önceleri yaşam konforunu azaltan bu hastalık, tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliği ve mesane kanserine davetiye çıkartıyor. İyi huylu prostat büyümesi görülen kişilerde aynı zamanda prostat kanseri de olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, "İyi huylu prostat büyümesi bazı kişilerde hiçbir belirti vermiyor. Bu nedenle doğru tanıya ulaşmak için her iki yönden de incelemeler yapılması gerekiyor. Olası bir değişiklikte hekime başvurmakta büyük fayda var" bilgisini veriyor.



TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL

İyi huylu prostat büyümesinde tedavi şekli hastaya göre değişiyor. Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, bazen sadece takibin ya da ilaç tedavisinin yeterli olabildiğini, bazı klinik durumlarda cerrahinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Thulium Lazer yöntemi sinirlere hasar vermeden, yan etkileri azaltarak iyileşme süresini hızlandırıyor.







HASTALIĞI TEST EDİN

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Sofikerim, bu belirtilerden en az bir tanesinin varlığı durumunda uzmana başvurulmasını öneriyor:

İdrara çıkma alışkanlığında değişiklik var mı?

Günlük idrara çıkma sayınızda artış var mı?

İdrar yaparken yanma ve ağrı oluyor mu?

İdrarınızda hiç kan gördünüz mü?

İdrar akış hızı ve kalınlığında azalma var mı?

İdrar akışında kesilme oluyor mu?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN