Erkeklerin korkulu rüyası! İşte prostat kanserinin nedenleri ve tedavi yöntemleri

Kanser, günümüzde hızla yayılıyor. Hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. En sık görülen türlerinden prostat kanseri ise 40-50'li yaşlardan sonra ortaya çıkıyor. Erkeklerin kabusu oluyor! Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Soyupak, başlangıç evresinde belirti vermeyen bu hastalığın nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.



EN BÜYÜK RİSK

Prostat, erkeklerde mesanenin altında yerleşmiş üreme faaliyetleri için çeşitli salgılar üreten bir salgı bezi olarak görev yapıyor. Yaşın ilerlemesiyle birlikte prostatta büyüme ya da kanserleşme görülebiliyor. Günümüzde her 100 erkeğin 20'sine prostat kanseri tanısı konuyor. Erkeklerin yüzde 3'ünün prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. Soyupak, "Prostat kanseri diğer kanser türleri gibi hızlı, ölümcül seyreden bir kanser türü değil. Çoğunlukla hastalar prostat kanserinden değil, başka sebeplerden hayatını kaybediyor. 8 tane tanı almış hastadan sadece 1'i prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor" bilgisini veriyor.



MUAYENE OLUN

Uzmanlar, prostat kanserinin bir yaşlılık hastalığı olduğunu da vurguluyor. 70 yaşın üzerinde yüzde 50, 90 yaş üzeri erkeklerin ise neredeyse tümüne prostat kanseri tanısı konuyor. Hızla artan idrar yapma alışkanlığı değişikliklerinde prostat kanserinin akla gelmesi gerekiyor. Erkeklerin bu semptomları beklemeden aile öyküsü varsa 40, yoksa da 50 yaşından sonra mutlaka doktor kontrolünden geçmesi önem taşıyor.



BİYOPSİ YAPILMALI

Fazla kilo ve sigara kullanımı, prostat kanserine yakalanma riskini artırıyor. Eğer muayeneler sonucu bir bulguya rastlanıyorsa hastadan alınan biyopsiyle tanı konması sağlanıyor.