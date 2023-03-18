Erkekler gör'meme'zlik etmesin! Şikayetler 1 yılı geçtiyse dikkat!





SEBEBİ BESLENME

Bir kişide jinekomasti varsa öncelikle doktora başvurması ve meme büyüklüğüne neden olabilecek ilaç kullanımı ile hastalıkların araştırılması gerekiyor. Günümüzde beslenme tarzı gibi birçok neden tüm vücutta olduğu gibi memelerde de büyümeye neden olabiliyor.