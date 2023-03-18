Erkekler gör'meme'zlik etmesin! Şikayetler 1 yılı geçtiyse dikkat!

Tıpta jinekomasti olarak adlandırılan meme büyümesi, günümüzde erkeklerin yarısını etkiliyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, ergenlik sonrası ve daha ileri yaşlarda meydana gelen bu sağlık sorununun sosyal yaşamı da olumsuz etkilediğini söylüyor. Meme büyümesinde hormonal nedenlerin ve kullanılan ilaçların etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Çil, sorunun nedenleri ve tedavisi hakkında bilgilendiriyor.
CAN SIKAR
Ergenlik döneminde hormonal değişiklikler ile erkeklerde meme büyüklüğü meydana geliyor. Genelde fizyolojik meme büyümesi olarak nitelendirilen bu büyüklük kendiliğinden zaman içinde geçebiliyor. Ergenlikten sonraki yaşlarda meydana gelen meme büyümesinin geçmeyip devam etmesi durumunda tedavi edilmesi gerekiyor. Çoğu genç erkek memesindeki büyüklüğün psikolojisini bozduğunu ifade ederek doktora başvuruyor. Jinekomasti olarak adlandırılan bu durum erkekte iyi huylu meme büyümesini ifade ediliyor.
SEBEBİ BESLENME
Bir kişide jinekomasti varsa öncelikle doktora başvurması ve meme büyüklüğüne neden olabilecek ilaç kullanımı ile hastalıkların araştırılması gerekiyor. Günümüzde beslenme tarzı gibi birçok neden tüm vücutta olduğu gibi memelerde de büyümeye neden olabiliyor.