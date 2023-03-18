Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Erkekler gör'meme'zlik etmesin! Şikayetler 1 yılı geçtiyse dikkat!

    Jinekomasti, yani meme büyümesi hormonal sorunlardan kaynaklanıyor. Erkeklerin kabusu oluyor. Uzmanlar “Erkeklerde de meme kanseri görülür. Tedaviyi ertelemeyin” uyarısında bulunuyor...

    Erkekler görmemezlik etmesin

    Tıpta jinekomasti olarak adlandırılan meme büyümesi, günümüzde erkeklerin yarısını etkiliyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, ergenlik sonrası ve daha ileri yaşlarda meydana gelen bu sağlık sorununun sosyal yaşamı da olumsuz etkilediğini söylüyor. Meme büyümesinde hormonal nedenlerin ve kullanılan ilaçların etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Çil, sorunun nedenleri ve tedavisi hakkında bilgilendiriyor.



    CAN SIKAR
    Ergenlik döneminde hormonal değişiklikler ile erkeklerde meme büyüklüğü meydana geliyor. Genelde fizyolojik meme büyümesi olarak nitelendirilen bu büyüklük kendiliğinden zaman içinde geçebiliyor. Ergenlikten sonraki yaşlarda meydana gelen meme büyümesinin geçmeyip devam etmesi durumunda tedavi edilmesi gerekiyor. Çoğu genç erkek memesindeki büyüklüğün psikolojisini bozduğunu ifade ederek doktora başvuruyor. Jinekomasti olarak adlandırılan bu durum erkekte iyi huylu meme büyümesini ifade ediliyor.



    SEBEBİ BESLENME
    Bir kişide jinekomasti varsa öncelikle doktora başvurması ve meme büyüklüğüne neden olabilecek ilaç kullanımı ile hastalıkların araştırılması gerekiyor. Günümüzde beslenme tarzı gibi birçok neden tüm vücutta olduğu gibi memelerde de büyümeye neden olabiliyor.



        KANSER DE OLABİLİR
        Jinekomasti cerrahisi tedavisinde öncelikle meme ultrasonografisi ve MR tahlili yapılıyor. Erkeklerde de meme kanseri görülebileceğini unutmamak gerekiyor. Cerrahide, meme dokusu yumuşak kıvamda ise ultrason dalgalarının kullanıldığı vaser liposuction veya lazer ışınlarının kullanıldığı lazer liposuction işlemleri ile küçültme işlemi gerçekleştiriliyor.



        TEDAVİSİ VAR
        Prof. Dr. Çil, "Hormonal problemlerin de tedavi edilmesi gerekir. Memelerdeki büyüme küçülmeyip 1 yıldan uzun süre büyüklüğünü koruması durumunda cerrahi tedavi düşünülür" diyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Milli Muharip Uçak piste çıktı!
        Haberler Sağlık Erkekler gör'meme'zlik etmesin! Şikayetler 1 yılı geçtiyse dikkat!
            loading
            SON DAKİKA