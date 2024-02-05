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Her gün 3 kaşık yiyen boğa gibi güçlenecek! Uyurken bile kaslarınız sıkılaşacak!

Uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirme, sağlıklı kemiklerin desteklenmesi, mide rahatlığı sunma ve kanserle mücadelede koruyucu özelliklere sahip olan lor peynirinin, günlük diyetlerde yeterince önem verilmeyen bir besin olduğunu belirtiyorlar.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 09:33 Güncelleme 05 Şubat 2024, 09:33
Her gün 3 kaşık yiyen boğa gibi güçlenecek! Uyurken bile kaslarınız sıkılaşacak!

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, yaşam kalitesini artırmak ve bir dizi hastalıktan korunmak adına kilit bir rol oynar. Son zamanlarda, uzmanlar özellikle kansere karşı etkili, kemikleri güçlendiren ve bağışıklık sistemini destekleyen besinlerin yeterince tüketilmediği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu besin ise ihtiyacınız olan tüm değerleri kazanmanıza yardımcı oluyor.

TANSİYON HASTALARININ BİR NUMARALI BESİNİ!

Lor peyniri, içerdiği serum protein ile bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar, sporcular, diyet yapanlar ve tansiyon hastaları için öneriliyor.

Uzmanlar, lor peynirinin içeriğindeki protein, kalsiyum, mineral ve vitamin zenginliği ile dikkat çektiğini belirtiyor. Serum proteinin yüksek biyolojik değeri olduğunu vurgulayan uzmanlar, bu proteinin yumurtadan daha yüksek biyolojik değere sahip olduğunu ifade ediyorlar.

Lor peyniri aynı zamanda kas sakatlanmalarını iyileştirici etkiye sahip. Aşırı egzersiz sonucu oluşan kas sakatlanmalarına karşı lor peynirinin iyileştirici etkisi bulunuyor.

Bu nedenle, sporcuların lor peynirini düzenli olarak tüketmeleri öneriliyor. Ancak, birçok kişi lor peynirinin sağlık üzerindeki mucizevi etkilerinin farkında değil ve sadece börek ve makarnada kullanılmasına odaklanıyor.

Lor peynirinin içeriğinde bulunan 700 mg kalsiyumun, yüksek mineral ve vitamin oranının bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve vücudu dirençli kıldığı belirtiliyor. Doyurucu ve besleyici özellikleri ile diyet yapanların ideal bir tercihi olan lor peyniri, aşırıya kaçılmadığı sürece genel olarak her yaş grubu için uygun bir besin olarak değerlendiriliyor.

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