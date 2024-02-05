Her gün 3 kaşık yiyen boğa gibi güçlenecek! Uyurken bile kaslarınız sıkılaşacak!

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, yaşam kalitesini artırmak ve bir dizi hastalıktan korunmak adına kilit bir rol oynar. Son zamanlarda, uzmanlar özellikle kansere karşı etkili, kemikleri güçlendiren ve bağışıklık sistemini destekleyen besinlerin yeterince tüketilmediği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu besin ise ihtiyacınız olan tüm değerleri kazanmanıza yardımcı oluyor.
TANSİYON HASTALARININ BİR NUMARALI BESİNİ!
Lor peyniri, içerdiği serum protein ile bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar, sporcular, diyet yapanlar ve tansiyon hastaları için öneriliyor.
Uzmanlar, lor peynirinin içeriğindeki protein, kalsiyum, mineral ve vitamin zenginliği ile dikkat çektiğini belirtiyor. Serum proteinin yüksek biyolojik değeri olduğunu vurgulayan uzmanlar, bu proteinin yumurtadan daha yüksek biyolojik değere sahip olduğunu ifade ediyorlar.