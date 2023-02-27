En yaygın cilt rahatsızlıklarından sedefe yağ çek!





ISIRGAN OTU KELLİĞİN SONU

Herkes güçlü ve parlak saçların hayalini kuruyor. Ancak günümüzde kadın erkek herkeste sık görülen saç dökülmesi ve kellik, depresyona bile yol açabiliyor. Uzmanlar, saç dökülmesiyle mücadelede bitkilerin önemine dikkat çekiyor. Kelliği bitiren bitkileri sıralıyor: ISIRGAN OTU: Saç köklerini besler. Saç derisini güçlendirir. Kepeği önler. SARIMSAK: Saç kıran hastalığını bitirir. Saçı kökten uca besler. ÇAM TEREBENTIN: Düzenli kullanıldığında saça parlaklık verir. Saç köklerini güçlendirir. ALOE VERA: Saçları kökten uca besler. Dökülmeyi keser. NANE: Saç köklerini ferahlatır ve güçlendirir.



ÖKSÜRÜĞE TARÇIN BOĞAZ AĞRISINA KEKİK

COVİD-19 ile mücadele ettiğimiz şu günlerde, güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak önem taşıyor. Yemeklere lezzet katan baharatlar içerisindeki vitamin ve minerallerle vücuda güç veriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya eski çağlardan beri kullanılan baharatların faydalarını açıklıyor:

KIRMIZI BİBER: Antioksidandır. Bağışıklığı destekler. Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.

KEKİK: Antiseptik özelliği sayesinde soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir. Kekik yağı en boğaz ağrısının tedavisinde yaygın olarak kullanılır. ZENCEFIL: Gribin iyileşmesini hızlandırır. Kas ağrısını azaltır.

ZERDEÇAL: Enfeksiyonu azaltır. Kansere karşı korur. Grip ve soğuk algınlığına karşı korur.

KARABIBER: Antioksidandır. Soğuk algınlığını hafifletir. Antibakteriyeldir.

TARÇIN: Kan şekeri dengeler. Bronşit tedavisinde ve öksürüğü keser.



HASTALIKLARI KIŞKIŞLAYIN

Kış aylarının gelmesiyle pazar tezgahlarını süsleyen sebzeler, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. İçeriğindeki vitamin ve minerallerle hastalıklara savaş açan sebzelerin faydaları şöyle sıralanıyor:

● BROKOLİ:

Kemikleri güçlendirir. Meme, akciğer ve bağırsak kanserinden korur. Cinsel gücü artırır. Kısırlığı bitirir.

● KEREVİZ: Sindirimi hızlandırır. Sakinleştiri. Kolesterolü düşürür. Karaciğeri korur.

● LAHANA: Kan şekerini düşürür. Bağırsak kanserini önler. Tiroiti çalıştırır.

● KARNABAHAR: Enfeksiyonlarla savaşır. Romatizma ağrılarına iyi gelir.

● PIRASA: Böbrek taşı oluşumunu önler. Haftada 2 kez yemek, kanserden korur. Kalp krizi riskini azaltır. kabızlığa da iyi gelir.



DİYABETİ YİYİN BİTİRİN

Diyabet tedavi edilmediğinde kalbe ve böbreklere zarar veriyor. Uzmanlar şu besinleri öneriyor:

CEVİZ: Şekeri dengeler.

ÇEKİRDEK: Diyabetten korur.

BALIK: Pankreası korur.

ELMA: Kan şekerini düşürür.

BAKLAGİLLER: Kandaki şeker oranını dengeler.

BROKOLİ: Diyabetle savaşır.

AVOKADO: Şekerin kalbe vereceği zararı önler.

YOĞURT: Şekeri düşürür.

ÇAY: Pankreası korur.

ELMA: Diyabetle savaşır.

SARIMSAK: Şekerin ilacıdır.

KUŞKONMAZ: Şekeri düşürür.



ÇOK GÜZELSİN SİRKE

Modern tıbbın babası Hipokrat'ın 2 bin yıl önce yaraları temizlemek için kullandığı elma sirkesi, şifa saçıyor. Mikropları öldüren güçlü bir antioksidan olan elma sirkesi, kan şekerini düşürüyor. Kolesterolü dengeliyor. Kronik hastalıklardan koruyan sirke, kilo vermeye yardımcı oluyor. Kalp ve damar sağlığını güçlendiriyor. Ciltte siyah noktaları engelliyor.

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