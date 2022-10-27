Ellerde karıncalanma Karpal Tünel Sendromu'nun habercisi olabilir

Karpal Tünel Sendromu, el parmaklarının hareketi ile hissinin sağlanmasında önemli rol oynuyor. 'Median sinir' olarak adlandırılan yapının el bileği hizasında sıkışmasıyla ortaya çıkıyor. Özellikle klavye ve mouse kullanımı sırasında el bileğini sürekli bükülü pozisyonda tutmak zorunda kalan veya el ile el bileğine sık yük oluşturan işlerde çalışanları tehdit ediyor. Başlangıçta çok önemsenmeyen şikayetlere neden olsa da, ilerlediğinde parmaklarda gece uykudan uyandıracak şiddette uyuşma ve ağrıya yol açabiliyor. Geç kalındığında kalıcı sinir ve kas kaybına neden olarak yaşam kalitesini ciddi boyutlarda düşürüyor. Prof. Dr. Özgür Çetik, sendromla ilgili önemli bilgiler veriyor: