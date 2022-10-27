Ellerde karıncalanma Karpal Tünel Sendromu'nun habercisi olabilir

Karpal Tünel Sendromu, el parmaklarının hareketi ile hissinin sağlanmasında önemli rol oynuyor. 'Median sinir' olarak adlandırılan yapının el bileği hizasında sıkışmasıyla ortaya çıkıyor. Özellikle klavye ve mouse kullanımı sırasında el bileğini sürekli bükülü pozisyonda tutmak zorunda kalan veya el ile el bileğine sık yük oluşturan işlerde çalışanları tehdit ediyor. Başlangıçta çok önemsenmeyen şikayetlere neden olsa da, ilerlediğinde parmaklarda gece uykudan uyandıracak şiddette uyuşma ve ağrıya yol açabiliyor. Geç kalındığında kalıcı sinir ve kas kaybına neden olarak yaşam kalitesini ciddi boyutlarda düşürüyor. Prof. Dr. Özgür Çetik, sendromla ilgili önemli bilgiler veriyor:
İLK 3 PARMAĞA DİKKAT
Karpal tünel sendromunun belir- tileri genellikle yavaş gelişiyor. Başlangıç döneminde ilk bulgular çoğunlukla elde güçsüzlük, çabuk yorulma ve özellikle ilk üç parmağın tamamında ve 4. parmağın yarısında karıncalanma hissi oluyor. İlerleyen dönemlerde ağrının şiddetlenmesinin yanı sıra parmaklarda uyuşmalar başlıyor. Ağrı ve uyuşukluk hissi genellikle geceleri hastayı uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabiliyor ve belirtiler hasta elini salladığında ya da bileğini hareket ettirdiğinde azalıyor. Çok ilerlemiş durumlarda ise başparmak tabanının çevresindeki kaslarda erime ve buna bağlı başparmakta güçsüzlük sorunu başlıyor.
SON ÇARE AMELİYAT
Hastalığın başlangıç döneminde, el bileği hareketlerinin ateller ile kısıtlanması ve antiinflamatuar ilaçların yanı sıra ultrason ile elektriksel sinir uyarısı gibi fizik tedavi yöntemleri semptomları hafifletebiliyor. Steroid enjeksiyonları da şişlikleri azaltarak semptomların gerilemesine yardımcı olabiliyor. Birkaç ay süresince geçmeyen ve önlemlere rağmen devam eden vakalarda çözüm ameliyattır.