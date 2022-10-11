Eksikliği gibi fazlası da zararlı! Uzmanlar demir eksikliğinde doktora gitmenin önemine dikkat çekiyor | Sağlık haberleri





BEL AĞRISINDA MESANE KANSERİ GİZLİ

Hareketsiz yaşam, sigara ve yanlış beslenme erkeklerde ürolojik sorunlara yolaçıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu, erkeklere önemli sağlık tavsiyelerinde bulunuyor.

Ağrıları önemseyin: Kemer altı olarak belirtilen bel bölgesi ve altında yaşanan ağrılar, ciddi hastalıkların habercisidir. Bu ağrılar böbrek taşı, idrar yolu darlığı, böbrek kisti belirtisidir.

Kan varsa dikkat: Bu şikayetin hem kadın hem erkeklerde dikkate alınması gerekir. İdrarda kan, mesane, prostat ve böbrek kanseri belirtisidir.

Böbrek taşına dikkat: Su, insan sağlığı için önem taşır. Sağlık için günde en az 6 bardak su içmek gerekir.



KUŞBURNUNUN SIRRI

Yıllara meydan okuyan güzel bir cilde sahip olmanın yolu, doğal yöntemlerden geçiyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kuşburnu yağı cilde nem veriyor, parlatıyor ve zaman içerisinde oluşacak kırışıklıkları engelliyor. Nemlendirici etkisiyle kuruluğu önlüyor. Ayrıca bolca E vitamini içerdiğinden ciltte oluşan lekeleri temizliyor. Gözenekleri sıkılaştırıyor, siyah nokta oluşumunu önlüyor. Çatlak görünümü azaltıyor. Gözaltı morluklarını da gideriyor.



İKİ GÖZÜM KİVİ

Sarı nokta, katarakt, tansiyon ve miyopi gibi rahatsızlıklar, göz sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar, göz sağlığını destekleyen besinleri sıralıyor:

Beta karoten kaynakları: Havuç, tatlı patates, kabak, portakal, kavun, mango, kayısı, lahana, ıspanak, balık yağı.

C vitamini kaynakları: Turunçgiller, kiraz, ahududu, çilek, yaban mersini, kivi, brokoli, yeşil ve kırmızı biber, karnabahar ve lahana.

E vitamini kaynakları: Badem ve badem ezmesi, fıstık ezmesi, keten tohumu, avokado ve yumurta.



ASTIMIN İLACI KAVUN

İçerdiği C vitamini sayesinde kavun, bağışıklığı güçlendirir. Kalp ve damar hastalıklarından korur. Kalp krizi riskini azaltır. Astım şikayetlerini azaltır. Bağırsakları güçlendirir



BAĞIRSAKLARA KURU ÜZÜM

Kuru üzüm, içerdiği vitaminler sayesinde hastalıklara derman oluyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Lifli yapısıyla hazımsızlığı bitiriyor. Gözleri de katarakttan koruyor.



PROSTATA DOMATES

Likopen içeriği ile domates, erkekleri prostat hastalığından korur. Safra kesesi taşı oluşumunu engeller. Yağ yakma kapasitesi yüksek olan domates, cilt problemleriyle savaşır.



MANDALİNA ZAMANI

Sonbahar ve kış aylarının en sevilen meyvesi mandalina, şifa dağıtıyor. İçerisindeki C vitamini ve kalsiyum sayesinde, bağışıklığı güçlendiriyor. Liften zengin içeriği sayesinde bağırsak sağlığını koruyor. Kabızlığı ve hazımsızlığı bitiriyor. Meme, kolon ve yemek borusu kanseriyle savaşıyor. Tok tutuyor ve zayıflatıyor. İçerdiği A vitaminiyle göz sağlığını da koruyan mandalina, kan pıhtılaşma riskini azaltıyor. Tansiyonu düşürüyor. Kolajen de içeren mandalina, cildi besliyor. Genç bir görünüm sağlıyor.



BAKTERİLERE CEVİZ

Mide rahatsızlıklarına yol açan Helikobakter pilori, yaşam kalitesini düşürüyor. Mide kanseri ve peptik ülser hastalığının başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Güney Kore'deki CHA Kanseri Önleme Araştırma Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre Omega-3'ten zengin beslenmek, bu hastalığın yol açtığı şikayetleri azaltıyor. Omega- 3'ten zengin bir besin olan ceviz ise bağırsaktaki bakterileri değiştirerek hastalığa meydan okuyor. Aynı zamanda kanserli hücrelerin büyümesini engelliyor

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