Dünya alarm veriyor: 2035 yılında 4 milyar insan obezite tehdidi altında kalacak

Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi sağlık için risk oluşturan fazla yağ birikimi olarak tanımlıyor.

Dünya Obezite Atlası'na göre, 2035 yılında 4 milyara yakın insanın kilo fazlalığı ve obeziteden etkileneceği öngörülüyor.

Obezite rakamlarındaki en hızlı yükselme çocuklar ve adolesanlarda görülmekte, erkek çocuklarda %10'dan %20'ye, kız çocuklarda %8'den %18'e çıkması bekleniyor.

Obezite, tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, kanserler ve depresyon gibi birçok sağlık sorununa yol açabiliyor.

Obezitenin ana nedenleri arasında hareketsiz yaşam tarzı ve artmış kalori alımı yer alıyor.

Mart 2023 tarihinde yayınlanan Dünya Obezite Atlası'nda 2035 yılında 4 milyara yakın insanın kilo fazlalığı ve obeziteden etkileneceği öngörülmüştür. İzole olarak obezite penceresinden bakıldığında ise aynı periyotta bu oranın %14'ten %24'e çıkacağı, 2035 yılında yaklaşık 2 milyar yetişkin, çocuk ve adolesanın etkileneceği değerlendirilmektedir.



Obezite rakamlarındaki en hızlı yükselme çocuklar ve adolesanlarda yani gelişme çağındaki bireylerde görülmekte; 2020'den 2025'e gelindiğinde erkek çocuklarda %10'dan %20'ye yükseleceği, 2020'den 2025'e gelindiğinde kız çocuklarda %8'den %18'e yükseleceği hesaplanmaktadır.

Bu tablolar eşliğinde obezitenin nedenlerini ve etkilerini tanımak, buna göre önlem almak önemlidir.

Çağın vebası obezite, modern yaşam tarzının etkisiyle hızla artıyor. Sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Doç. Dr. Eylem Çağıltay, obezitenin 14 hastalığa yol açtığını söylüyor.



VÜCUDU BİTİRİYOR





Obezitenin yol açtığı başlıca sağlık sorunları şöyle sıralanabilir: Tip 2 diyabet ve prediyabet, kalpdamar hastalıkları, hipertansiyon, hiperlipidemi, beyin damar hastalıkları, çeşitli kanserler, obstrüktif uykuapne sendromu, karaciğer yağlanması, gastroözofageyal reflü, safra yolları hastalığı, polikistik over sendromu, infertilite yani kısırlık, eklem aşınması, depresyon.