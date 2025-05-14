Ebe Elif Yılmaz’dan normal doğumu kolaylaştıran buluş!

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'nde 2,5 yıldır ebe olarak görev yapan Elif Yılmaz, üniversite yıllarında ebelikte yenilik dersi kapsamında, doğum sırasında oluşabilecek kontrolsüz perine yırtıklarını ve yumuşak doku hasarını engelleyen aparat geliştirdi.

Aparat, perinenin ön ve arka kısımlarını sarıyor ve alt kısmında masaj yapma özelliği bulunuyor. Aparat, doğum eylemi sırasında gerekli durumlarda daha fazla perineal genişlik sağlıyor.

Sıcak uygulama yapmak amacıyla yüzey dokusuna gömülü ısı tutma özelliği olan ve silikon dioksit jel içeren aparatın anne ve bebeğin geç bağlanması, emzirmenin gecikmesi, annenin kendini geç toparlaması gibi olumsuz etkilerin azaltılması veya ortadan kaldırılması, travma sebebiyle oluşan yoğun ağrıları, enfeksiyon ve kanamayı önleme amacı bulunuyor.

"GELECEĞE DAHA UMUTLA BAKIYORUM"

Elif Yılmaz, 19 Mayıs Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisiyle geliştirip patentini aldığı aparat ile Sağlık Bakanlığı'nın 'Ar- Ge projesi' ödülünü aldı. Yılmaz ödülünü, Sağlık Bakanlığı'nda önceki gün düzenlenen 12 Mayıs Ebe ve Hemşireler Günü Programı'nda, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun elinden aldı. Ebe, "Bu ödül beni onurlandırdı. Geleceğe daha umutla bakmamı sağladı" dedi.

Elif Yılmaz, "Elimizle bu bölgeyi kontrollü bir şekilde genişletmek mümkün değil. Ama aparat bunu sağlıyor. Kadınların doğum sırasında daha az hasar almasını ve doğum sonrası hayat kalitelerinin artmasını hedefledim" dedi.