Saç Dökülmesine Son! İşte Saçlarınızı Kalınlaştıracak O Doğal Kür Tarifi…

Kimyasal ürünlere yönelmeden önce bu doğal yöntemi deneyin! Saç dökülmesini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda zayıf telli saçları güçlendirerek daha dolgun bir görünüm kazandırıyor. İşte mutfağınızdaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz, uzmanların da önerdiği o kür...

📌 Malzemeler: 1 tatlı kaşığı biberiye yağı

1 tatlı kaşığı hindistancevizi yağı

1 yemek kaşığı doğal yoğurt

Yarım olgun avokado (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı bal

📌 Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri cam bir kasede homojen kıvama gelinceye kadar karıştırın. Özellikle avokadoyu püre haline getirerek karışıma eklemeniz önemli. Elde edilen bu karışımı saç diplerinize ve saç uzunluğunuza masaj yaparak uygulayın.

📌 Uygulama Şekli: Temiz ve nemli saça uygulayın.

Saçınızı streç filmle ya da boneyle sararak 30-40 dakika bekleyin.

Ilık suyla ve doğal içerikli bir şampuanla durulayın.