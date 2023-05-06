Düzenli uyku epilepsi ataklarını önlüyor!

Nörolojik hastalıklar, sağlığı tehdit ediyor. Bunların en sık görüleni epilepsi ise tolumda sara olarak biliniyor. En basit haliyle beyin hücrelerinde geçici anormal elektriksel aktiviteye bağlı olarak ortaya çıkan kısa süreli bir fonksiyon bozukluğu olarak tanımlanan epilepsi, vücuttaki kasılma ve şuur kaybına yol açıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Aslı Şentürk, "Tedavide amacımız nöbetlerin kontrolünü sağlamak. Uygun ilaçlar seçildiğinde her beş hastadan dördünde nöbetler durabiliyor" diyor. Epilepsinin tedavisini zorlaştıran, toplumda doğru sanılan yanlış bilgileri açıklıyor.

Yanlış: Epilepsi hastaları çalışamaz.

Doğru: Epilepsi hastalarının birçoğunda nöbetlerin ilaç tedavisiyle kontrol altına alınabilir. Böylece hastalar meslek sahibi olabilir ve çalışabilir.



Yanlış: Epilepsili çocuklarda öğrenme güçlüğü olur.

Doğru: Epilepsi hastası çocukların çoğu yaşıtları gibi yüksekokul ve üniversiteye kadar okuyabilir. Çocukların sadece küçük bir bölümünde hafif düzeyde öğrenme güçlüğü gelişebilir.

Yanlış: Nöbet mutlaka vücutta kasılmalarla seyreder.

Doğru: Her epilepsi nöbeti 'hastanın bilincini kaybetmesi, vücudunun kasılması ve titremesi, ağızdan köpük gelmesi' şeklinde gelişmez. Epilepsi nöbetinin belirtileri, sorunun beynin hangi bölgesinde başladığıyla ilintilidir. Ataklar halinde gelen, kişinin kısa süreli ortamdan koptuğu ya da bazen tamamen farkında olduğu ve vücudun bir yarımında uyuşma, sıçrama, kısa süreli baş dönmesi atakları, ani duraksama ile ağızda şapırdatma şeklinde nöbet belirtisi olabilir. Bazen sadece gözlerin kırpılması veya dalma şeklinde de oluşabilir.

Yanlış: Epilepsi nöbeti geçiren hastanın dişleri açılmalı.

Doğru: Yaygın inanışın aksine epilepsi nöbeti geçiren hastanın dişlerinin açılmaması gerekir. Rahat nefes alması için mümkünse hastanın ağzı ve solunum yolu açık tutulmaya çalışılmalı. Ancak kapalı olan dişleri açmak için zorlamak dişlerin kırılması ve çene ekleminde problemler gibi önemli sorunlara yol açabilir.



Yanlış: Nöbet sırasında kol ve bacaklar tutulmalı.

Doğru: Nöbet sırasında kol ve bacakları tutarak hareketleri önlemeye çalışmak da son derece hatalı bir davranıştır. Zira bu tür hatalı uygulamalar kol ve bacaklarda kırığa veya çıkığa yol açabilir.

Yanlış: Epilepsi hastaları hamile kalamaz.

Doğru: Toplumdaki yaygın inanışın aksine, epilepsi hastaları evlenebilir, doktor kontrolünde alınan uygun ilaçlarla hamile kalabilir. Çocuk sahibi olabilir.



Yanlış: Kafeinli içecekler epilepsi nöbetini arttırır.

Doğru: Sanılanın aksine, makul miktarda kafein tüketimi nöbet sıklığını etkilemez. Nöbet sıklığını en çok arttıran etken uykusuzluktur. Bu nedenle hastaların düzenli uyku uyumaları gerekir.



Yanlış: Nöbet sırasında su içirilmeli.

Doğru: Solunum yolunu tıkayabileceği için nöbet sırasında hastaya su ve verilmemelidir.