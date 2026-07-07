Bilim insanları açıkladı: İki hastalık aynı genleri paylaşıyor

Araştırma, iki hastalığın genetik riskinin yaklaşık yüzde 70'ini ortak paylaştığını ortaya koydu.

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

1. Şizofreni ve bipolar bozukluk aslında aynı hastalık mı?

Hayır. Ancak araştırma, iki hastalığın genetik riskinin yaklaşık yüzde 70'ini ortak paylaştığını ortaya koydu. Bu benzerlik, ortak biyolojik mekanizmalara işaret ediyor.

2. Bilim insanlarını en çok şaşırtan bulgu ne oldu?

Birbirinden farklı görülen 14 psikiyatrik hastalığın büyük bölümünün yalnızca beş temel genetik yapı etrafında toplanması.

3. Gelecekte tek bir tedavi birden fazla ruhsal hastalığa çözüm olabilir mi?

Araştırmacılar bunun mümkün olabileceğini düşünüyor. Ortak genetik mekanizmaları hedefleyen tedaviler üzerinde çalışılması hedefleniyor.

4. Neden bazı kişilerde birden fazla psikiyatrik hastalık görülebiliyor?

Çünkü birçok psikiyatrik rahatsızlık aynı genetik risk faktörlerini paylaşıyor. Bu ortak altyapı, hastalıkların birlikte ortaya çıkmasını açıklayabilir.

5. Bu keşif hastaların hayatını nasıl değiştirebilir?

Uzmanlara göre gelecekte daha doğru tanılar konulabilir, kişiye özel tedaviler geliştirilebilir ve aynı biyolojik kökene sahip hastalıklar tek bir yaklaşımla tedavi edilebilir.