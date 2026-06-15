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Tunceli'de mobil kanser tarama aracı sahada: Erken teşhis için iş birliği yapıldı

Tunceli Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, kent genelinde 8 bin 600 vatandaşa ulaşılması hedefleniyor. Hizmete sunulan mobil kanser tarama aracıyla, koruyucu sağlık hizmetlerine erişimin artırılması ve erken teşhis imkanlarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

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Tunceli'de mobil kanser tarama aracı sahada: Erken teşhis için iş birliği yapıldı
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  • Tunceli'de kanserde erken tanı için mobil kanser tarama aracı hizmete sunuldu ve proje kapsamında 8 bin 600 kişiye ulaşılması hedefleniyor.
  • Proje, Tunceli Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın ortak girişimiyle hayata geçirildi.
  • Mobil aracın tanıtımı için İl Sağlık Müdürlüğü'nde tören düzenlendi ve ilçe belediye başkanları ile sivil toplum temsilcileri katıldı.
  • Vali ve Belediye Başkanı Vekili Şefik Aygöl, erken teşhisin önemine vurgu yaparak küçük müdahalelerle tedavi olanağı sağlanacağını belirtti.
  • Tören sonrasında Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı arasında resmi işbirliği protokolü imzalandı.

Tunceli'de kanserde erken tanı olanaklarını yaygınlaştırmak amacıyla mobil kanser tarama aracı hizmete sunuldu. AA'nın haberine göre proje kapsamında 8 bin 600 vatandaşa ulaşılması hedefleniyor.

Mobil araç, kanserin erken teşhisini kolaylaştırarak tedavi hızını artıracak. (Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir) Mobil araç, kanserin erken teşhisini kolaylaştırarak tedavi hızını artıracak. (Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir)

VALİLİK, SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE VAKIF EL ELE VERDİ

Proje, Tunceli Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın ortak girişimiyle hayata geçirildi. Amaç, koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi artırmak ve kentte kanserle mücadeleyi artırmaktı.

Mobil araç tanıtımı için İl Sağlık Müdürlüğü'nde törenler düzenlendi. Törene ilçe belediye başkanları ve sivil toplum temsilcilerine katıldı.

Tunceli'de mobil kanser tarama aracı sahada: Erken teşhis için iş birliği yapıldı-3

"BİR KİŞİYİ BİLE ERKEN TANIRSAK GÖREVİNİ YERİNE GETİRİR"

Vali ve Belediye Başkanı Vekili Şefik Aygöl, kısa sürede iyileşeceğini sunacağını söyledi.

Aygöl, "Küçük müdahalelerle yaygınlığımızda ilerlemeden tedavi görme olanağının sağlanması. Bir vatandaşımız dahi erken teşhis edilebilir bu araç programını yerine sunulana kadar." dedi.

Tunceli'de mobil kanser tarama aracı sahada: Erken teşhis için iş birliği yapıldı-4

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Konuşmaların ardından Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı arasında resmi işbirliği anlaşması imzalandı. Vali Aygöl ve beraberindekiler daha sonra araçta inceleme yaptı.

Törene katılanlar arasında Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı'ndan Prof. Dr. Şükrü Aslan, İl Sağlık Müdürü Muhammed Duran, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Mazgirt Belediye Başkanı Ümit Tayhava, Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya ve Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice yer aldı.

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