Tunceli'de mobil kanser tarama aracı sahada: Erken teşhis için iş birliği yapıldı

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Konuşmaların ardından Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı arasında resmi işbirliği anlaşması imzalandı. Vali Aygöl ve beraberindekiler daha sonra araçta inceleme yaptı.

Törene katılanlar arasında Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı'ndan Prof. Dr. Şükrü Aslan, İl Sağlık Müdürü Muhammed Duran, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Mazgirt Belediye Başkanı Ümit Tayhava, Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya ve Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice yer aldı.

Diyar Oktuay Takvim.com.tr Sağlık