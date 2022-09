Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Yeni evliyiz ama...

TIRNAKLARINI DÜZ KES

8 yıldır şeker hastasıyım. Ayaklarına dikkat et, yara olursa iyileşmez dediler. Ne önerirsiniz?

Ayaklarını her gün ılık suyla yıka. Tam kurula. Parmak araları bile nemli kalmasın. Tırnaklarını düz kes. Nasırlar için ilaç, yakı ve asit kullanma. Çıplak ayakla kesinlikle yürüme. Ayakkabıların içini giymeden önce kontrol et. Pamuklu ve yünlü çorap giy. Sıkı çoraplardan kaçın. Çoraplarını her gün değiştir. Ayakkabılar ayağına uygun, rahat, yumuşak deri, tabanları kalın olsun. Çorapsız ayakkabı giyme. Sigara kesinlikle kullanma.