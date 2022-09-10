Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Yeni evliyiz ama...

Yeni evliyiz. Eşimle birlikte cinsel mutluluğa erişemiyoruz. Bana orgazm olamadığını söylüyor. Bize yol gösterin.
Anladığım kadar önce orgazm ne demek onu anlatmak iyi olacak. Cinsel ilişkiye giren eşlerin, ilişki öncesi ve ilişki sırasında bedensel ve ruhsal olarak haz, coşku, keyif alması demektir. Her iki cinsin cinsel organları yoluyla hissettiklerinin beyin tarafından tüm bedene yayılır. Tarif edilmeyen kişiden kişiye değişebilen bir durumdur. Cinsel ilişkinin sonucu mutlu, yorgun, keyifli bir haliniz varsa orgazm oldunuz demektir. Bunun eşlerin her ikisi içinde gerçekleşmesi gereklidir. Cinsel ilişkiden önce daha uzun süre birbirinizin bedenine dokunup, sesli, kokulu, görerek ve hatta düşünerek cinsel ilişki sırasındaki haz duyma durumunuzu hazırlayın. Yani kısaca sevişin.
SENDROM BELİRTİSİ OLABİLİR
Eklemlerim ağrıyor. Romatizmam da yok ama bir türlü geçmiyor. Ne yapmalıyım?
Yaptığınız egzersiz, spor her ne olursa olsun kas ve lflerinizi, bağlarınınızı ısıtmadan yapmayın. Egzersize bağlı zedelenmeler olabilir. Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı. D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerine baktırman gerekebilir. Ayrıca EMG testi yaptırmanı öneririm.
ORTASI KARAR
10 yıldır evliyim. İlişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?
Her şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Ciddi bir cinsel işlev bozukluğudur. Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir. Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş.