Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Yeni evliyiz ama...

Yeni evliyiz. Eşimle birlikte cinsel mutluluğa erişemiyoruz. Bana orgazm olamadığını söylüyor. Bize yol gösterin.

Anladığım kadar önce orgazm ne demek onu anlatmak iyi olacak. Cinsel ilişkiye giren eşlerin, ilişki öncesi ve ilişki sırasında bedensel ve ruhsal olarak haz, coşku, keyif alması demektir. Her iki cinsin cinsel organları yoluyla hissettiklerinin beyin tarafından tüm bedene yayılır. Tarif edilmeyen kişiden kişiye değişebilen bir durumdur. Cinsel ilişkinin sonucu mutlu, yorgun, keyifli bir haliniz varsa orgazm oldunuz demektir. Bunun eşlerin her ikisi içinde gerçekleşmesi gereklidir. Cinsel ilişkiden önce daha uzun süre birbirinizin bedenine dokunup, sesli, kokulu, görerek ve hatta düşünerek cinsel ilişki sırasındaki haz duyma durumunuzu hazırlayın. Yani kısaca sevişin.