Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Yeni evliyim ama...

6 aylık evliyim. Ancak bunalımdayım. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Eşim bir şey demiyor ama o da huzursuz. Hangi doktora gideyim? Cinsel hayatın için gerekli olan sertliğin sağlanamadığı duruma 'erektil disfonksiyon' diyoruz. Tanı tamam da, tedavi için ortalama 3 aylık bir süreç gerekiyor. Bu durum, erkeklerde yaş ilerledikçe daha sık görülür. Ayrıca diyabet ve damar hastalıklarında, daha sık ortaya çıkar. 2025'te dünya çapında yaklaşık 332 milyon erkekte görülmesi bekleniyor. Ek olarak şişmanlık, hipertansiyon, kan yağ ve kolesterolünde yükseklik gibi birçok hastalık sertleşmede soruna neden olabiliyor. Canını sıkma, bir uzmana muayene ol için rahatlasın.