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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Yeni evliyim ama...

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 7 Ağustos 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Yeni evliyim ama...

    6 aylık evliyim. Ancak bunalımdayım. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Eşim bir şey demiyor ama o da huzursuz. Hangi doktora gideyim? Cinsel hayatın için gerekli olan sertliğin sağlanamadığı duruma 'erektil disfonksiyon' diyoruz. Tanı tamam da, tedavi için ortalama 3 aylık bir süreç gerekiyor. Bu durum, erkeklerde yaş ilerledikçe daha sık görülür. Ayrıca diyabet ve damar hastalıklarında, daha sık ortaya çıkar. 2025'te dünya çapında yaklaşık 332 milyon erkekte görülmesi bekleniyor. Ek olarak şişmanlık, hipertansiyon, kan yağ ve kolesterolünde yükseklik gibi birçok hastalık sertleşmede soruna neden olabiliyor. Canını sıkma, bir uzmana muayene ol için rahatlasın.



    ZEYTİNYAĞI ÖNEMLİ
    Annem 56 yaşında hem şeker hem de tansiyon hastası. Sofradan zeytinyağımız eksilmez. Şimdi şekerimi yükseltir deyip yemiyor. Babam da kızıyor... Yesin mi yemesin mi?
    Öncelikle zeytinyağının faydaları saymakla bitmez. Kalp damar hastaları için zeytinyağı çok önemlidir. Çünkü bazı sebzelerde nitrat maddesi vardır. Zeytinyağı içindeki acımsı tadı veren yağ asitleri bu nitratlarla birleşerek damar genişletici maddeler üretir. Bu da doğal ilaç gibidir. Tansiyon düzenleyici etki de gösterir. Ispanak, brokoli, lahana, havuç, kırmızı pancar, dereotu ve marul nitratdan zengindir. Yani anneniz zeytinyağlı yesin, içinde aşırı tuz ve şeker olamamak şartıyla.



    BAŞ AĞRISI OLABİLİR
    23 yaşındayım. 6 senedir adetten önce baş ağrım ve bulantım oluyor. Arkadaşlarımın böyle şikayeti yok. Ne yapayım?
    Anlattıklarına bakılırsa senin hastalığın adet migreni. Migren ağrıları kadınlarda sık görülür. Adet migreni, her ay adet kanamasından 2 gün önce başlayan ve kanama sonuna kadar süren baş ağrısıdır. Bu sorunu yaşayanlarda baş ağrısına bulanık ve çift görme, denge kaybı, kulak çınlaması, baş dönmesi ve bulantı eşlik eder. Bir uzmana muayene ol. Stresi azalt, uykusuz kalma. Adet döneminde çikolata, peynir, portakal, domates, muz, soğan, salam ve sosisten uzak dur.



        ERKEKLERDE DE GÖRÜLÜR
        23 yaşındayım. Berberim. Göğüslerim büyüdü. Cinsel organımda ağrı ve kilo kaybı şikayetim oldu. Doktor "Kadın hormonu tahlili" yazmış... Ne oluyor bana?
        Erkeğin memesinin kadın memesi gibi büyümesine Jinekomasti diyoruz. Kadın hormonu, östrojendir. Erkeklerde de bulunur. Östrojen hormonu üreten kanserler, erkeklerde meme büyümesi yapabilir. Çeşitli kanser ilaçları da bu şikayete yol açar.

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        Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Yeni evliyim ama...
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