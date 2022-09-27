Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Umudunu asla kaybetme

37 yaşında tansiyon hastası oldum. Yetmedi, şimdi de hanımla kardeş olduk. Yetmedi conta gevşedi akıntı başladı. Ben bittim be hocam! Bir kanser olmadığım kaldı. Yakında o da olur herhalde! Benden bir şey olur mu?

Neden olmasın. Umut biterse her şey biter. Neden umudunu yitirdin anlamadım. Bu kadar kolay teslim olma. Gerilim tansiyonunu yükseltir. İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Takibe başla. Tetkiklerini yaptır. Tansiyon ilaçları cinsel isteği, sertleşmeyi olumsuz etkileyebilir. İlacını değiştirerek bu sorunu çözebiliriz. Akıntı tahliline göre mikrop mu? yoksa erkeklik sıvısına ait bir akıntı mı? Öğrenip tedbir alınır. Kanser nereden çıktı.