Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Suçlusu hormon!

Ben kelim. Arkadaşlar erkeklik hormonun kuvvetli ondandır diyorlar. Tedbir almam gerekir mi?

Kelolmanın birçok sebebi vardır. Testosteron, DiHidro Testosteron (DHT), Dheas, Androstenedion hormonlarının fazlalığı saç dökülmesine neden olabilir. Bu hormon fazlalıkları kronik hastalıklara da neden olur. Mutlaka çok kuvvetli cinsel yaşam garantisi vermez. Sadece eşin için değil, kendin için de tedbir almalısın. Doğru doktora. Tahlil şart.