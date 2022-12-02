Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Sıkıntım dağlar kadar!

5 aylık evliyiz. Ancak benim derdim dağlardan büyük! Cinsel organım küçük. Eşimle hiç bunu konuşmadık ancak ben gurur yapıyorum. Çok da utanıyorum! Ne yapmalıyım?

Eşinle konuş. Eşe utanma olmaz. Cinsel ilişki tek kişilik değildir. Ayrıca cinsel ilişkiden keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölgede yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Uzunu kısası olmaz. Cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur. Unutma. Sıkıntın devam ederse önce psikolog ve psikiyatriste git.