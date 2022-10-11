Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Sıkıntıların ciddi

26 yaşında erkeğim. Askerliğimi yeni bitirdim. Bana bir şeyler oluyor. Başım ağrıyor bulanık görüyorum. Memelerim bile büyüdü! Bir de cinsel organım hareket etmiyor. Nedir sorunum?
Önemli tespitler yapmışsın. Bize bu şikayetlerle başvuran hastalarımızda öncelikle hormonlara bakarız. Başta Prolaktin dediğimiz süt hormonu diye de bilinen hormonun tahlilini mutlaka yaptır. İsteksizlik de bununla ilgili. Duygusallık da bu hormon fazla üretildiğinde artar. Hipofiz bezi dediğimiz beynimizdeki bir merkezin tümörlerinde bu anlattıkların ortaya çıkar. İlaçla tedavisi mümkündür. Merak etme. Ayrıca TSH, östrojen, testosteron testide baktır. Göz muayenesi ve Üroloji muayenesi de gerekir.
SÜREKLİ BAŞIM AĞRIDI
29 yaşında yeni evli bir kadınım. İlişkiden sonra başım ağrıyor. Daha önce böyle bir şey yoktu. Beyin tahlili yaptırdık bir şey çıkmadı. Sıkıntım ne ki?
Geleceği bilemeyiz. Şu an anlattıklarınıza göre "Orgazm baş ağrısı" dediğimiz tanıya uygun bir şikayetiniz var. Film ve tahlil yaptırmanız tedbirli davranış olmuş. Tedavi olarak takip eden doktorun sizin için önereceği ağrı kesiciler şikayetinizi azaltabilir. Eğer mide hastalığınız yoksa kullanabileceğinizi unutmayın.
ÇOK HEYECANLANIYORUM
Nişanlıyım, yakında evleneceğim. İkimiz de çok heyecanlanıyoruz. Hatta ben biraz da korkuyorum. Nişanlım "Adetin düğüne mi denk geliyor?" dedi. Ne yapacaksa bilmiyorum artık! Evlenince ne yapacağım bilmiyorum. Siz ne dersiniz?
Öncelikle bu korku, kaygı, tedirginlik tespitin önemli. Evlilik sonrası kadın ve erkeğin birlikteliği ile ilgili bilgi edinmen çok önemli. Burada yazılamayacak kadar çok bilgi vermemiz gerekir. Bunun için Aile doktoruna, ana çocuk sağlığı bölümüne, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı'na, aile psikologuna, güvendiğin aile büyüklerine danışman gerekir.