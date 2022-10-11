Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Sıkıntıların ciddi





ÇOK HEYECANLANIYORUM

Nişanlıyım, yakında evleneceğim. İkimiz de çok heyecanlanıyoruz. Hatta ben biraz da korkuyorum. Nişanlım "Adetin düğüne mi denk geliyor?" dedi. Ne yapacaksa bilmiyorum artık! Evlenince ne yapacağım bilmiyorum. Siz ne dersiniz?

Öncelikle bu korku, kaygı, tedirginlik tespitin önemli. Evlilik sonrası kadın ve erkeğin birlikteliği ile ilgili bilgi edinmen çok önemli. Burada yazılamayacak kadar çok bilgi vermemiz gerekir. Bunun için Aile doktoruna, ana çocuk sağlığı bölümüne, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı'na, aile psikologuna, güvendiğin aile büyüklerine danışman gerekir.