Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Sabrın sonu selamet





ÖNCE KENDİNİ TANI

Boyum 171 santimetre. Kilom 101. 23 yaşındayım. Kilo vermek için ne varsa yapıyorum. Arkadaşım yeni bir kitaptan almış. Zayıflamış. Ben de aynen fotokopi çektirdim. Bu hafta perhize başlıyorum. Nelere dikkat edeyim?

Komşunun tavuğu kaz görünse de hayaller adı üstünde hayaldir. Bence önce kendini tanı. İç hastalıkları uzmanına en az bir kez muayene ol. Her beden dünya da tek yaratılmıştır. Kilo almanın sebebi arkadaşından farklı olabilir. Çözümü de farklı hale gelebilir. Kilo vermeye yönelik oluşturulan programlarda asıl amaç, kişinin sağlığını koruyarak vücudumuz için gerekli olan tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirebilmektir. Şişmanlık; hastalık nedeniyle olmadığında harcanandan fazla yemek yemeye bağlıdır. Diyet önerileri kadar hareket etmek de önemlidir.