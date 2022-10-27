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    • 27.10.2022 10:29
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    • 27.10.2022 10:41
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    Sağlıkta 2023 devrim yılı olacak! 81 ilde başlıyor: Pilot uygulama 3 ilde başladı

    Son dakika haberi! Sağlık alanında her kesimi rahatlatan uygulamalar devreye girecek. Gelecek yıl 600 bin hastaya evde sağlık hizmetleri ulaştırılacak. 3 ilde pilot uygulamasına başlanan aile diş hekimliği modeli 81 ilde yaygınlaştırılacak. Ülke genelinde engelli diş tedavi merkezleri açılacak. Kamu hastanelerinde çalışan tüm psikologlara Wechsler (zeki) Çocuklar için Zekâ Ölçeği eğitimi verilecek. Ulusal nadir hastalıklar eylem planı uygulamaya geçirilecek.

    Sağlıkta 2023 devrim yılı olacak!

    Sağlık alanında her kesimi rahatlatan uygulamalar devreye girecek. Gelecek yıl 600 bin hastaya evde sağlık hizmetleri ulaştırılacak.

    AİLE HEKİMİ SAYISI ARTACAK
    Bulaşıcı olmayan hastalıklar başta olmak üzere, hastalıklara ilişkin tarama ve teşhis gibi süreçlerde aile hekimlerinin sorumlulukları artırılacak. Aile hekimi başına düşen nüfus 2 bin 700'e düşürülecek, sağlıklı hayat merkezi sayısı 261'e çıkarılacak.

    600 BİN HASTAYA EVDE BAKIM
    Evde sağlık hizmetleri aylık ziyaret sıklığı değerinin yüzde 3'e ulaşması hedefleniyor. Gelecek yıl 600 bin hastaya evde sağlık hizmet ulaştırılacak. Palyatif bakım hizmetleri kapsamındaki yatak sayısı 6 bin 500'e çıkarılacak. Özellikli sağlık hizmeti veren merkez sayıları artırılacak.

        AİLE DİŞ HEKİMLİĞİ MODELİ
        Aile hekimliği sistemi ile benzer bir model olan "Aile Diş Hekimliği", ilk olarak pilot il seçilen Eskişehir, Kırşehir ve Karabük'te uygulanmaya başlandı. Bakanlık, sistemi 2023 yılı içerisinde Türkiye genelinde hayata geçirmeyi planlıyor. Acil tıp hekimlerine yönelik krize müdahale eğitimi projesi kapsamında acil servis hekimlerinin eğitimleri tamamlanacak.

        Yeni modelle birlikte devam eden tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yanı sıra özellikle çocuklar için önem taşıyan "koruyucu ağız ve diş sağlığı" çalışmalarının mevcut sisteme entegrasyonu sağlanacak.

        Böylelikle bu konudaki hizmetlere kolayca erişilmesi ve 2-12 yaş aralığındaki tüm çocukların düzenli diş kontrollerinin yapılması mümkün olacak.

        ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR
        Özel gereksinime sahip çocuklarla ailelerine yönelik Bireysel Hizmet Danışmanlığı Projesi kapsamında eğitimler tamamlanarak ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Kamu hastanelerinde çalışan tüm psikologlara Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-IV eğitimi verilecek.

        NADİR HASTALIKLAR EYLEM PLANI
        Ulusal Nadir Hastalıklar Eylem Planı uygulamaya geçirilecek. Bulaşıcı olmayan hastalıklar başta olmak üzere, hastalıklara ilişkin tarama ve teşhis gibi süreçlerde aile Hekimlerinin sorumlulukları artırılacak. Yeni 25 sağlıklı hayat merkezi hizmete açılarak toplam 261 merkeze ulaşılacak.

        KANSER TARAMA MERKEZLERİ
        Birinci basamak hizmet noktalarındaki kanser tarama merkezi sayısı artırılarak fiziksel erişim yaygınlaştırılacak Birinci basamak sağlık birimlerinde görevli hekimlerin diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler risk değerlendirmesi, koroner arter hastalığı, inme, kronik böbrek yetmezliği, astım, KOAH yönetimi, çok yönlü yaşlı izlemi konularında hizmet içi eğitimler tamamlanacak.

            ANTİDEPRASANLARA YAKIN TAKİP
            Antibiyotikler, solunum sistemi ilaçları ve psikiyatride kullanılan ilaçlar başta olmak üzere akılcı ilaç kullanımına yönelik özendirici ve zorlayıcı mekanizmalar oluşturulacak. Sabah'ta yer alan habere göre, HealthTurkiye çatı markasıyla Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelinin uluslararası alanda tanıtımı yapılacak.

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