Sağlıkta 2023 devrim yılı olacak! 81 ilde başlıyor: Pilot uygulama 3 ilde başladı

AİLE DİŞ HEKİMLİĞİ MODELİ

Aile hekimliği sistemi ile benzer bir model olan "Aile Diş Hekimliği", ilk olarak pilot il seçilen Eskişehir, Kırşehir ve Karabük'te uygulanmaya başlandı. Bakanlık, sistemi 2023 yılı içerisinde Türkiye genelinde hayata geçirmeyi planlıyor. Acil tıp hekimlerine yönelik krize müdahale eğitimi projesi kapsamında acil servis hekimlerinin eğitimleri tamamlanacak.

Yeni modelle birlikte devam eden tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yanı sıra özellikle çocuklar için önem taşıyan "koruyucu ağız ve diş sağlığı" çalışmalarının mevcut sisteme entegrasyonu sağlanacak.