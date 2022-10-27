Sağlıkta 2023 devrim yılı olacak! 81 ilde başlıyor: Pilot uygulama 3 ilde başladı

Sağlık alanında her kesimi rahatlatan uygulamalar devreye girecek. Gelecek yıl 600 bin hastaya evde sağlık hizmetleri ulaştırılacak.
AİLE HEKİMİ SAYISI ARTACAK
Bulaşıcı olmayan hastalıklar başta olmak üzere, hastalıklara ilişkin tarama ve teşhis gibi süreçlerde aile hekimlerinin sorumlulukları artırılacak. Aile hekimi başına düşen nüfus 2 bin 700'e düşürülecek, sağlıklı hayat merkezi sayısı 261'e çıkarılacak.
600 BİN HASTAYA EVDE BAKIM
Evde sağlık hizmetleri aylık ziyaret sıklığı değerinin yüzde 3'e ulaşması hedefleniyor. Gelecek yıl 600 bin hastaya evde sağlık hizmet ulaştırılacak. Palyatif bakım hizmetleri kapsamındaki yatak sayısı 6 bin 500'e çıkarılacak. Özellikli sağlık hizmeti veren merkez sayıları artırılacak.