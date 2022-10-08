Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Özel eğitim şart

14 haftalık gebeyim. Doğumun rahat olması için egzersiz yapmak istiyorum. Neler önerirsiniz?

Düzgün duruş eğitimi önemlidir. Daha dikkatli iş yapmak gerekir. Çocuk doğduktan sonra bakım için kuvvetli kollara ihtiyaç duyulur. Pelvik taban kas kontrolü ve karın kaslarının kuvvetlendirilmesi için özel eğitim almak doğru olur. Ünitelerinde ehliyet sahibi olması en az bu konular kadar önemlidir.