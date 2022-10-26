Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Obezite bomba gibidir

23 yaşındayım. Biraz fazla kiloluyum. Kilomdan memnunum ancak herkes gözümü korkutuyor. Kilolu olmak bu kadar tehlikeli midir acaba?

Evet daha da tehlikeli. Obezite, yani şişmanlık bir hastalıktır. Ayrıca kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, inme yani felç, şeker hastalığı, meme, prostat ve kalın bağırsak kanseri, romatizma, varis, uyku-apne sendromu ve depresyon gibi hastalıklara neden olan bir durum. Yani patlamaya hazır bir bomba. Yemek ve yeme alışkanlıkları ile ilgili olduğundan masummuş gibi duruyor. Ama tıbbi çalışmalar aksini söylüyor. Can boğazdan gelse de kolay kolay gitmeyebiliyor.