Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Muayene şart

2008'de ayağımda problem vardı. Lokal anestezi için belden iğne yaptılar ama cinsel organım da etkilendi. Doktorlar cinsel gücümü artıran ilaçlardan yazıyor. Ne yapmalıyım?

Lokal anesteziye bağlı hasar var mı bakmak lazım. Önce nörolojiye sonra ürolojiye muayene olman gerekiyor. Bu gibi ilaçlar 'her derde deva' değildir. Böyle devam ettikçe depresyona da girersin.