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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Muayene şart

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 23 Aralık 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Muayene şart

    2008'de ayağımda problem vardı. Lokal anestezi için belden iğne yaptılar ama cinsel organım da etkilendi. Doktorlar cinsel gücümü artıran ilaçlardan yazıyor. Ne yapmalıyım?
    Lokal anesteziye bağlı hasar var mı bakmak lazım. Önce nörolojiye sonra ürolojiye muayene olman gerekiyor. Bu gibi ilaçlar 'her derde deva' değildir. Böyle devam ettikçe depresyona da girersin.



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    11 yıldır sigara içiyorum. Sürekli hastalanıyorum, boğazım şişiyor. Öksürüyorum. Ateşim oluyor ve horluyorum. Sigarayı bırakmak için ne yapayım?
    Öncelikle iç hastalıkları veya göğüs hastalıkları uzmanına git. Aynı şikayetler tüberkülozda ve başka hastalıklarda da görülebilir. Önce durumun netleşsin. Günde en az 10-12 bardak su iç. Zencefil ve zerdeçal sofranda olsun. Yemeklerden sonra günde 3 çay kaşığı bal tüket. Taze sebze ve meyve tüket.

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Muayene şart
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