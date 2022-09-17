Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Menopoz sancısı

53 yaşındayım. 5 aydır menopoza girdim. Biraz huzursuzum. Bir de merak ediyorum. Menopoz, cinsel ilişkiyi etkiler mi?

Evet. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır. Menopoz, bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır. Yunanca men, yani aylık ve pause, yani kesilme anlamına gelen kelimelerle ifade edilmiştir. Bu dönemde östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığı azaltır. Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Bölgesel hormon kremleri ve cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.