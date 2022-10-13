Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kilo ver mutlu ol

Hocam şişmanım, sigara içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Cinsel ilişki de eskisi gibi iyi değil. Ne yapayım?

Bu anlattıkların uyku apnesini gösteriyor. Tabi ki sigarayı bırak. Kilo ver. Ancak sadece bunlar yetmez. Mutlaka kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir. Dikkatsizlik yapar.