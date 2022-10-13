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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kilo ver mutlu ol

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 13 Ekim 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
    Kilo ver mutlu ol

    Hocam şişmanım, sigara içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Cinsel ilişki de eskisi gibi iyi değil. Ne yapayım?
    Bu anlattıkların uyku apnesini gösteriyor. Tabi ki sigarayı bırak. Kilo ver. Ancak sadece bunlar yetmez. Mutlaka kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir. Dikkatsizlik yapar.



    AŞKA ZARAR
    43 yaşındayım. 2 ay önce evlendim. Sorunum gazım! İlişkide tutamayıp gaz çıkartıyorum. Sonra çok utanıyorum. Ne tavsiye edersiniz?
    İlişkide karın içi basınç değişiklikleriniz var olan gazınızın makat bölgesine toplanmasına neden olur. Kalın bağırsağın dolma kapasitesi aşıldığında gaz dışarı atılır. İlişki öncesi turp, lahana, nohut ve fasulye gibi gaz arttırıcı besinler tüketmeyin. Ayak ve karnınızı sıcak tutun.



    TANSİYONA PANCAR
    4 aydır tansiyonum yüksek. Pancar tansiyonda işe yarar mı?
    Yarar. Pancar çok faydalı bir sebzedir. Vitamin ve kan tuzlarından zengindir. Tansiyonu düşürmekte faydalıdır. Pancarda nitrat fazladır. Bağırsaklardan emildikten sonra nitrik asit üretilir. Hipertansiyonda fayda sağlar. Egzersizden 2 saat önce tüketilirse enerji üretimi artar.

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kilo ver mutlu ol
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