Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: İlacın uykuda

3 yıldır şeker hastasıyım. Vitamin almam gerekir mi?

Şekeriniz düzensiz olarak çok yükseliyorsa, idrarla vitamin ve hatta minerallerin kaybı artabilir. Kontrolsüz olarak kısıtlanmış diyetlerde de beden olumsuz etkilenerek ihtiyacı olan vitaminleri alamamış olabilir. Enfeksiyonda da vitamin eksikliği ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda doktorunuz ek vitamin ve mineral tavsiye ederse alın. Ancak siz tedbiri yine kendiniz alın. Düzenli uyuyun, sağlıklı beslenin, yağdan ve şekerden kaçının. Hareket etmeyi unutmayın.