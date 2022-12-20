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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Her erkeğin sorunu

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 20 Aralık 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Her erkeğin sorunu

    Yeni evliyim. Genç adamım ama ilişkide çabuk bitiyorum. Neden oluyor? Nasıl tedavi olabilirim?
    Erken boşalma, günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas-duygusal-ayrıntıcı kişilik yapısında, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir. Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Ayrıca Genel bedensel özellikler açısından İç Hastalıkları Uzmanı da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme, gurur meselesi yapma.



    HUZURSUZUM
    Bir yıllık evliyiz. Mutluyuz. Ancak hala ilişkiden sonra sessizce uyuyoruz. Sanki utanılacak bir şey yapıyoruz gibi davranıyor. Ben de huzursuz oluyorum. Yardım edin!
    Mutlu ilişkiler ve cinsel yaşam için önce yanlış, eksik ve farklı bilgilerimizi yenilemek gerekiyor. Cinsellik ve cinsel konuların konuşulmas, evli çiftlerin sıkıntılarının başında gelir. Erkek cinsel ilişkiye daima hazırdır, cinselliğin temel amacı cinsel ilişkidir, mastürbasyon zararlı ve yanlıştır gibi toplumsal yanılgılar, yanlış davranışlara ve cinselliği konuşulmayan ya da ayıp bir konu olarak tanımlanmasına sebep olur. Böyle durumlar kişilerde korku ve önyargıyı beraberinde getiriyor. Eşimle konuşmaya başla. Gerisi yavaş yavaş düzelir.



    HIÇKIRIK GEÇMİYOR
    Üç aydır ara ara hıçkırıyorum. Arka arkaya oluyor. Kesemiyorum. Nöbet gibi sanki. Tahlillerim normal çıktı. Böyle durumlarda ne yapayım?
    Altı saatten uzun süren hıçkırıklarda bir doktora başvurmak gerekir. Tekrar tıbbi destek al. Öncelikle kese kağıdı içine soluğunu al ver. Nefesini çok zorlanmadan tutabildiğin kadar tut. Yeni başlayan kısa süreli hıçkırıkta hastanın yüksek sesle uyarma, acı, ekşi, aşırı soğuk ve sıcak vb. gibi tatma duyusunu uyarma veya parlak ışıkla görme duyusunu uyarma ilgili ani reflekslerle hıçkırığı bastırabilir.



        39'U GEÇERSE...
        Bu ara herkesin ateşi çıkıp duruyor. Herkes bir şeyler anlatıyor. Bu tip şikâyetlerde ne zaman hastaneye başvurayım?
        39 dereceyi         geçen ateşin varsa ve 48 saate her ne yaptıysan düşmüyorsa grip hastalığını takiben nefes darlığınız var ve kısa kısa nefes alıyorsanız hemen bir hastane aciline başvurun veya 112'ye haber verin. Gripten sonra şiddetli ve geçmeyen baş ağrısı varsa veya bilinç bulanıklığın varsa bir hastane aciline başvurun. Ayrıca, yutkunurken zorlanma ve ağrı, göğüs, kulak ve sinüzit bölgenizde ağrı varsa doktora buşvuru yapın.



        AZ VE SIK YE
        Midem yanıyor. Yediklerim midemi yakıyor. Baharat yemiyorum ama yine de ağrıyor... Stresten mi yoksa yediklerimden mi kaynaklanıyor?
        Yemeklerin iyi çiğnenmemesi, sıkıntı-stres, ağrı kesiciler, aşırı yağlıbaharatlı- asitli-kafeinli-gazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Sigara, alkol kullanımı mide ve bağırsak sisteminde sıkıntı yaratır. Sakız çiğnemek, burun tıkanıklığı hava yutmanı sağlayarak ekşimeye neden olurlar. Bunları düzene koy. Az ve sık ye. İyi çiğne. Devam ederse İç Hastalıkları Uzmanı'nı muayene ol.

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        Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Her erkeğin sorunu
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