Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Her erkeğin sorunu

Yeni evliyim. Genç adamım ama ilişkide çabuk bitiyorum. Neden oluyor? Nasıl tedavi olabilirim?
Erken boşalma, günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas-duygusal-ayrıntıcı kişilik yapısında, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir. Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Ayrıca Genel bedensel özellikler açısından İç Hastalıkları Uzmanı da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme, gurur meselesi yapma.
HUZURSUZUM
Bir yıllık evliyiz. Mutluyuz. Ancak hala ilişkiden sonra sessizce uyuyoruz. Sanki utanılacak bir şey yapıyoruz gibi davranıyor. Ben de huzursuz oluyorum. Yardım edin!
Mutlu ilişkiler ve cinsel yaşam için önce yanlış, eksik ve farklı bilgilerimizi yenilemek gerekiyor. Cinsellik ve cinsel konuların konuşulmas, evli çiftlerin sıkıntılarının başında gelir. Erkek cinsel ilişkiye daima hazırdır, cinselliğin temel amacı cinsel ilişkidir, mastürbasyon zararlı ve yanlıştır gibi toplumsal yanılgılar, yanlış davranışlara ve cinselliği konuşulmayan ya da ayıp bir konu olarak tanımlanmasına sebep olur. Böyle durumlar kişilerde korku ve önyargıyı beraberinde getiriyor. Eşimle konuşmaya başla. Gerisi yavaş yavaş düzelir.
HIÇKIRIK GEÇMİYOR
Üç aydır ara ara hıçkırıyorum. Arka arkaya oluyor. Kesemiyorum. Nöbet gibi sanki. Tahlillerim normal çıktı. Böyle durumlarda ne yapayım?
Altı saatten uzun süren hıçkırıklarda bir doktora başvurmak gerekir. Tekrar tıbbi destek al. Öncelikle kese kağıdı içine soluğunu al ver. Nefesini çok zorlanmadan tutabildiğin kadar tut. Yeni başlayan kısa süreli hıçkırıkta hastanın yüksek sesle uyarma, acı, ekşi, aşırı soğuk ve sıcak vb. gibi tatma duyusunu uyarma veya parlak ışıkla görme duyusunu uyarma ilgili ani reflekslerle hıçkırığı bastırabilir.