Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Her erkeğin sorunu





HUZURSUZUM

Bir yıllık evliyiz. Mutluyuz. Ancak hala ilişkiden sonra sessizce uyuyoruz. Sanki utanılacak bir şey yapıyoruz gibi davranıyor. Ben de huzursuz oluyorum. Yardım edin!

Mutlu ilişkiler ve cinsel yaşam için önce yanlış, eksik ve farklı bilgilerimizi yenilemek gerekiyor. Cinsellik ve cinsel konuların konuşulmas, evli çiftlerin sıkıntılarının başında gelir. Erkek cinsel ilişkiye daima hazırdır, cinselliğin temel amacı cinsel ilişkidir, mastürbasyon zararlı ve yanlıştır gibi toplumsal yanılgılar, yanlış davranışlara ve cinselliği konuşulmayan ya da ayıp bir konu olarak tanımlanmasına sebep olur. Böyle durumlar kişilerde korku ve önyargıyı beraberinde getiriyor. Eşimle konuşmaya başla. Gerisi yavaş yavaş düzelir.