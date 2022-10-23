Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Hemen ilaç almayın

Fırıncıyım. Eşim ilişki sırasında gaz çıkartıyor. Bu da benim dikkatimi dağıtıyor. Erken boşalıyorum. Ne ilaç kullanmalıyım?

Cinsel ilişki sırasında hareket ve pozisyona bağlı olarak bağırsakların belli bölgelerinde gaz birikmesi oluyorsa beden tahliye eder. İlişki öncesi gaz birikmemesi, varsa tahliye edilmesi uygun tedbir olacaktır. Kendisi de bu durumdan haz etmiyordur. Günlük hayatta bağırsak hareketleri, dışkılama özellikleri ve yedikleri, gaz birikimini artırabilir. Siz de ilişki sırasında dikkatinizi yoğunlaştırırsanız, iyileşme sağlayabilirsiniz. Bunun için hemen ilaç kullanmayın.