Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Hemen ilaç almayın

YETERLİ UYKU SÜTÜ ARTIRIR

Doktor bey, eşim yeni doğum yaptı. Bebeğimiz 2.5 haftalık. Eşimin sütü az geliyor. Nasıl artırabiliriz?

Öncelikle anne ve bebeğe huzurlu ortam sağlamalıyız. Annenin memesi boşalsa da bebeğin emme isteğinin sürdüğünü, bebeğin sık sık emerek sütü artırmaya çalıştığını fark edebilirsiniz. Anne memesinin boşaltılması, su içilmesi, uyuma sütü artırır. Anne her 2 memesini her emzirmede 10-20 dakika emzirsin. Günde 9-12 kez, 2-3 saat arayla emzirmeye çalışsın, 3 gün içinde süt artmadıysa anne her bir memesini her emzirme sonrası 5-10 dakika boyunca sağsın.

