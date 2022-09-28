Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Hastalık olabilir





TÜP BEBEKTE BESLENME

Nafiz Hocam üç yıldır çocuğumuz olmuyor. Şimdi tüp bebek tedavisine başlıyoruz. Sigara içiyorum ama bir zararı var mı?

Sigara tüm bedenine zararlı. Tüp bebek uygulamasında da olumsuz katkıda bulunur. Hem yumurtalıklara hem de spermlere zararlı etkisi var. Bu nedenle tedaviden 2-3 ay önce sigara içimi kesilmelidir. Beslenme, uyku ve hareket kişiye özel bir şekilde düzenlenmelidir. Ben kendimi bildim bileli şişmanım.