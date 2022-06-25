Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Erken bunama...

38 yaşındayım. Yaşım genç ancak gün içinde sürekli unutkanlık problemi yaşıyorum. Ne yapmalıyım? Neler yemeliyim?

Duruma göre sebepler değişir. Ancak kan şeker düşmeleri, düzensiz beslenmeler ve kaygı-depresyon durumları unutkanlığa neden olabilir. Ama iyi olan bir şey var ki unutkanlığını kendin fark edip kabullenmişsin. En azından erken bunamadan bahsetmeyiz. Dengeli beslenme ve hareket çok kıymetli. Yaban mersini, balık, ceviz, kırmızı et ve tahıl tüketmek hafıza açısından olmazsa olmazdır. Ayrıca meyve tüketimi çok önemlidir. Elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, kayısı, üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut ve mandalina ve nektarin de bol antioksidan içeriyor. Yani unutmadan hemen manava türlü renkli meyveleri almaya gidiyorsun.