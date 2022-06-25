Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Erken bunama...

38 yaşındayım. Yaşım genç ancak gün içinde sürekli unutkanlık problemi yaşıyorum. Ne yapmalıyım? Neler yemeliyim?
Duruma göre sebepler değişir. Ancak kan şeker düşmeleri, düzensiz beslenmeler ve kaygı-depresyon durumları unutkanlığa neden olabilir. Ama iyi olan bir şey var ki unutkanlığını kendin fark edip kabullenmişsin. En azından erken bunamadan bahsetmeyiz. Dengeli beslenme ve hareket çok kıymetli. Yaban mersini, balık, ceviz, kırmızı et ve tahıl tüketmek hafıza açısından olmazsa olmazdır. Ayrıca meyve tüketimi çok önemlidir. Elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, kayısı, üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut ve mandalina ve nektarin de bol antioksidan içeriyor. Yani unutmadan hemen manava türlü renkli meyveleri almaya gidiyorsun.
KORKMAYIN
56 yaşında menopoza girmiş emekli bir kadınım. Menopozdan korkmuyorum. Hayatın tadını nasıl çıkartayım diye bakıyorum. Sizce haklı mıyım?
Çok iyi yapıyorsunuz. Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. İş bunun farkına varıp uygulamaktır. Hareket edin. Düzenli beslenin. Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün. Kilo almayın. Kızmayın. Takmayın. Bol bol güneşlenin. Yine de boş durmayın bir iş ile meşgul olun.
TEST YAPILMALI
Kasıklarıma kadar kramp giriyor. Yürümekte zorluk çekiyorum. Nedeni ne olabilir?
Her 2 kasığa birden giren kramp şikayetlerinde öncelikle lif kas zorlanmaları akla gelir. Bu konuyla öncelikle doğru egzersiz tekniklerini kullanmak gerekir. Bununla beraber magnezyum ve kalsiyum eksiklikleri tespit edilmeli gerekirse ilaç takviyesi yapılmalı. Özellikle kan testleri ile durum tespit edilmelidir. Ayrıca bağ dokusu hastalıkları açısından romatizmal testler olarak bilinen CRP, RF ve sedimentasyon tetkiklerinden faydalanılabilir. Ama en önemli konu diğer bilgi ve muayene bulgularının tespit edileceği bir muayene ve doktor kontrolüne girmektir.