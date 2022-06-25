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    • Sağlık
    • 25.06.2022 17:17
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    • 25.06.2022 17:17
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    Othello sendromu belirtileri neler, neden olur? Othello sendromu tedavisi nedir?

    Othello sendromu, kişilerin patolojik boyutta kıskançlık duygusunun yaşadığı bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık ismini ünlü şair ve oyun yazarlarından olan William Shakespeare’nin Othello adlı eserinden almaktadır. Bu eserde, eşinin kendisini aldattığını düşünen Othello’nun kıskançlığı konu edilmektedir. Psikotik bir bozukluk olan bu sendrom, kadın ve erkeklerde görülebilmektedir. Eşlerinin ya da partnerlerinin kendilerini aldattığını düşündükleri ve buna oldukça ileri seviyelerde inanmalarına neden olan bu rahatsızlık, şiddete başvurmaya kadar ileri derecelerde görülebilmektedir. Çoğu zaman bu rahatsızlık; şizofreni, aşırı alkol ve madde kullanımı ve kişilik bozukluklarının meydana gelmesine neden olabilmektedir.

    takvim.com.tr
    Othello sendromu belirtileri neler?

    Othello sendromunun nedenleri, tamamen psikiyatrik durumlar ile ilgili olabilmektedir. Ancak bazı nörolojik durumlarda da bu sendrom görülebilmektedir. Bu nörolojik ve psikiyatrik durumların başında;

    • Anksiyete adı verilen özgüven eksikliği ve kişilere karşı güvensizlik hissi olan kişilerde, Othello sendromuna neden olabilmektedir.

    • Şizofreni hastalığının Othello sendromu ile bağlantısı mevcuttur.

    • Özgüvensiz, asosyal kişiliğe sahip olmak.

    • Huntington ve parkinson gibi rahatsızlığı olan kişilerde othello sendromu görülebilir.

    • Ağır beyin yaralanmaları ve hastalıkları bu sendroma neden olabilmektedir.

    • Bağımlılık seviyesinde madde kullanımı gerçekleştiren kişilerin de othello rahatsızlığına yakalanmaları oldukça olasıdır.

    Othello Sendromunun Belirtileri Nelerdir?

    Othello sendromunun belirtileri, genellikle kişilerin eşlerinin ya da partnerlerinin kendilerini aldattıkları düşüncesine kapılmaları ile ortaya çıkmaktadır. Bu kişilerde obsesif kıskançlıklar meydana gelmektedir. Othello sendromunun diğer belirtileri ise;

    • Partnere güvenmeme nedeni ile sürekli izleme eyleminin olması.

    • Partnerin; kişisel sosyal medya, telefon ve e-mail gibi alanlarının sürekli kontrol edilmesi.

    • Telefon görüşmelerinin dinlenmesi ve kiminle görüştüğüne dair sürekli paranoyalar yaratıp, bunlara inanılması.

    • Partnerin eşyalarının sürekli karıştırılarak, aldatıldığına dair kanıt aranması.

    • Ev dışındaki aktivitelerin kısıtlanmaya çalışması ve partnerin sürekli ev içerisinde tutulmasını istemek.

        • Partnerin davranışlarını kontrol etme çabası.

        • Aile ve arkadaşları ile görüşmesini engellemek.

        • Kıskançlığın gerçekleştiği konunun mantıksız ve saçma olduğunun kanısına varamamak.

        • Kendini acındırarak ve aciz göstererek tüm ilginin kendi üstünde olmasını sağlamak.

        • Partnere karşı şiddet uygulamak veya tehdit etmek.

        • İntihar girişimi ve kendine zarar verecek davranışlar sergilemek.

        Othello Sendromu Testi Nasıl Yapılır?

        Othello sendromu testi, yukarıda maddeler halinde yer verilen belirtilere sahip kişilerin uzman bir psikiyatriste danışması ve uzman psikiyatristin hastaya soracağı sorular ile gerçekleştirilmektedir. Kişinin göstermekte olduğu aşırı kıskançlığın boyutu, kendisine yarattığı paranoyalar ve bu durumun şiddet eğilimlerine kadar çıkan ciddi seviyeleri göz önüne alınarak, aynı zamanda uzman kişinin hastaya yönelttiği sorulara vereceği cevaplar doğrultusunda kesin bir kanıya varılabilmektedir. İleri seviyedeki hastaların öncelikle partnerlerine daha sonra ise kendilerine hayati zararlar verebildikleri bilinmektedir. Tüm belirtilerin ışığından tespit edilerek konulan othello sendromu tanısına bağlı olarak, kişilere farklı tedaviler uygulanmaktadır.

        Othello Sendromu Tedavisi Nasıl Yapılır?

        Othello sendromunun tedavisi, psikiyatriye danışan kişinin hangi seviyede bu rahatsızlığa sahip olduğuna göre değişiklik göstermektedir. Bazı hastaların tedavileri düzenli olarak gerçekleştirilen seanslar ile ayakta yapılabilirken, bazı hastaların tedavilerinin ise yatarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu tedavi sürecinde, şizofreni gibi rahatsızlıklarda kullanımı tercih edilen anti-psikotik ilaçlara başvurulabilir. Rahatsızlığı olan kişi ile tek olarak seansların yapılabileceği gibi aile sananlarının yapılması da sıklıkla başvurulan tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Kişiler arasındaki ilişkinin incelenmesi ve her iki tarafında terapi sürecine katılması bazı durumlarda daha hızlı sonuçlar elde edilmesine imkan sunmaktadır.
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        Haberler Sağlık Othello sendromu belirtileri neler, neden olur? Othello sendromu tedavisi nedir?
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