Othello sendromu belirtileri neler, neden olur? Othello sendromu tedavisi nedir?

Othello sendromunun nedenleri, tamamen psikiyatrik durumlar ile ilgili olabilmektedir. Ancak bazı nörolojik durumlarda da bu sendrom görülebilmektedir. Bu nörolojik ve psikiyatrik durumların başında;
• Anksiyete adı verilen özgüven eksikliği ve kişilere karşı güvensizlik hissi olan kişilerde, Othello sendromuna neden olabilmektedir.
• Şizofreni hastalığının Othello sendromu ile bağlantısı mevcuttur.
• Özgüvensiz, asosyal kişiliğe sahip olmak.
• Huntington ve parkinson gibi rahatsızlığı olan kişilerde othello sendromu görülebilir.
• Ağır beyin yaralanmaları ve hastalıkları bu sendroma neden olabilmektedir.
• Bağımlılık seviyesinde madde kullanımı gerçekleştiren kişilerin de othello rahatsızlığına yakalanmaları oldukça olasıdır.
Othello Sendromunun Belirtileri Nelerdir?
Othello sendromunun belirtileri, genellikle kişilerin eşlerinin ya da partnerlerinin kendilerini aldattıkları düşüncesine kapılmaları ile ortaya çıkmaktadır. Bu kişilerde obsesif kıskançlıklar meydana gelmektedir. Othello sendromunun diğer belirtileri ise;
• Partnere güvenmeme nedeni ile sürekli izleme eyleminin olması.
• Partnerin; kişisel sosyal medya, telefon ve e-mail gibi alanlarının sürekli kontrol edilmesi.
• Telefon görüşmelerinin dinlenmesi ve kiminle görüştüğüne dair sürekli paranoyalar yaratıp, bunlara inanılması.
• Partnerin eşyalarının sürekli karıştırılarak, aldatıldığına dair kanıt aranması.
• Ev dışındaki aktivitelerin kısıtlanmaya çalışması ve partnerin sürekli ev içerisinde tutulmasını istemek.