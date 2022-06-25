Othello sendromu belirtileri neler, neden olur? Othello sendromu tedavisi nedir?

Othello sendromunun nedenleri, tamamen psikiyatrik durumlar ile ilgili olabilmektedir. Ancak bazı nörolojik durumlarda da bu sendrom görülebilmektedir. Bu nörolojik ve psikiyatrik durumların başında;

• Anksiyete adı verilen özgüven eksikliği ve kişilere karşı güvensizlik hissi olan kişilerde, Othello sendromuna neden olabilmektedir.

• Şizofreni hastalığının Othello sendromu ile bağlantısı mevcuttur.

• Özgüvensiz, asosyal kişiliğe sahip olmak.