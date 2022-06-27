Özel hastaneler acilleri ücretsiz mi? Acil servislerde ücret talep edebilir mi? Acilden özel hastaneye girişler ücretli midir?

Özel Hastane Yeşil Alan Ücreti Ne Kadardır?

Özel hastanelere ayakta giren kişilerden ücret talep edilmesi durumu yasal olmamasına rağmen bazı hastanelerde mevcuttur. Ancak normal şartlarda hiçbir şekilde, özel hastanelerin hiçbirinde yeşil alana dahi olsa gelen hastalardan ücret talep edilemez. Eğer talep edilmiş ve kişiler kendilerinden talep edilen ücreti ödemişlerse, aldıkları hizmet karşılığında kendilerine verilen ücret makbuzlarını saklayarak itiraz edebilirler.

Acilden Özel Hastaneye Girişler Ücretli Midir?

Özel hastanelerin acil bölümlerine girilirken kişilerden herhangi bir ücretin talep edilmesi söz konusu değildir. Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş olan bu karar ile beraber özel hastanelerin acil bölümlerinden kabul ettikleri hastalardan aldıkları ücretler kişiler tarafından kanıtlandığı taktirde, hastanelere ceza kesilir ve kişilerden alınmış ücretler iade edilir.