Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Doktora gitmelisin





ADETLERİM DÜZENSİZ

Annem yumurtalık kanserine yakalandı. Benim de adetlerim düzensiz. Doktor, Ca-125 testi istedi. Ne yapacağım?

Testi yaptırıp, kontrollerini ihmal etmeyeceksin. CA-125, yumurtalık kanseri tedavisinin takibinde kullanılmaktadır. Tedavi bittikten sonra kanserin nüks edip etmediğini belirlemek için de bu testen yararlanılır. Annende yumurtalık kanseri olmasına rağmen henüz hastalığa yakalanmamış yüksek riskli kadınların test edilip izlenmesi için bazen bu test de kullanılmaktadır. Ayrıca normal adet kanaması sırasında, gebelik, endometriyoz ve pelvisin iltihaplı hastalığı gibi rahatsızlıklarda da CA-125 kan düzeyleri yükselebilmektedir. Yani CA-125 sadece kanser ile ilgili bilgi vermez.