Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Doktora başvur

Babamda gut hastalığı var. Ben alkol kullanmıyorum ancak eklemlerimde sürekli ağrı oluyor. Bu hastalık bende de görülür mü? Babamın ilaçlarından içsem olur mu?

Eklemlerde özellikle ayak başparmağında tipik olmak üzere tekrarlayan ağrı, hassasiyet, kızarıklık, şişlik, hareket kısıtlılığı durumlarında bu hastalıktan şüphelenmeliyiz. Eğer ürik asit kaynaklı böbrek taşı tespit edilmişse bu da hastalığın tanısında faydalı olacaktır. Ama başparmak şişmesine neden olan başka hastalıklar da var. Bize küçükten 'Her gördüğün sakallıyı deden sanma' derlerdi. Babanın ilaçlarını içme. Alkol almayanlarda da Gut olabilir. Bence hemen doktorunu seç. Takibe başla. Taşıma suyla değirmen dönmez.