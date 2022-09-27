Her 5 kişiden birinde görülüyor! Yanlış beslenme reflüyü daha da artırıyor





ÖKSÜRÜK VAR MI?

Midede yanma, ekşime, ağza acı su gelmesi, göğüs kafesinde yanma, kronik öksürük, ses kısıklığı gibi şikayetlere neden oluyor. Reflü hastalarının, tedavinin yanı sıra beslenmesine de çok dikkat etmesi, özellikle asit oranı yüksek yiyeceklerden uzak durması gerekiyor. Simit, poğaça, domates, sigara, portakal, çikolata, gazlı içeceklerin hepsi aside neden olduğu için bu yiyeceklerin mümkün olduğunca dikkatli tüketilmesi, acı biber ve baharatlı yiyeceklerden uzak durması gerekiyor.