Her 5 kişiden birinde görülüyor! Yanlış beslenme reflüyü daha da artırıyor

Göğüs ağrısı, öksürük, midede yanma... Tüm bunlar, en sık görülen mide hastalıklarından reflünün yol açtığı şikayetler arasında yer alıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ramazan Azar reflünün tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendiriyor.
POĞAÇA SİMİT YASAK!
Genellikle yanlış beslenme alışkanlarından dolayı ortaya çıkan reflü, mide içeriğinin, asit ve safranın yemek borusuna doğru kaçmasını sonucu oluşuyor. Yemek borusu ile mide arasında bir kapakçık sistemi bulunuyor. Bu kapakçık sisteminin fonksiyonu bozulduğu zaman mide içeriğindeki asit yemek borusuna doğru kaçıyor. İlerleyen süreçte yemek borusunun iç yüzeyini tahriş ediyor.
ÖKSÜRÜK VAR MI?
Midede yanma, ekşime, ağza acı su gelmesi, göğüs kafesinde yanma, kronik öksürük, ses kısıklığı gibi şikayetlere neden oluyor. Reflü hastalarının, tedavinin yanı sıra beslenmesine de çok dikkat etmesi, özellikle asit oranı yüksek yiyeceklerden uzak durması gerekiyor. Simit, poğaça, domates, sigara, portakal, çikolata, gazlı içeceklerin hepsi aside neden olduğu için bu yiyeceklerin mümkün olduğunca dikkatli tüketilmesi, acı biber ve baharatlı yiyeceklerden uzak durması gerekiyor.