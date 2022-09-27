Kış geliyor! Hasta olmak istemeyenler buraya! Bu yöntemle burnunuz bile akmayacak!
Uzmanlar hava sıcaklığındaki sert hareketliliğin ardından insanlarda bağışıklık sisteminde bir kırılganlık meydana getirdiğini ifade etti. Bu kırılganlığı fırsat bilen virüslerin pek çok kişiyi de hasta ettiğini belirtti. Uzmanlar, hasta olmadan önce alınabilecek tedbirler açıkladı.Kışın hasta olmamak için en işe yarar yöntemleri sizler için derledik. İşte merak edilenler...
ALERJİYE SEBEP OLAN ETKENLERDEN UZAK KALIN
Alerjik rinit adıyla bilinen bahar veya saman nezlesi olarak da karşımıza çıkan ve oldukça sık rastlanan alerjik hastalıklardan biri olduğunu ifade eden doktorlar, bu hastalığın belirtilerini de açıkladı. Gözde ve burunda kaşıntı, burun tıkanıklığı, hapşırma, burun akıntısı ve bazen de baş ağrısı ile ortaya çıkan bu hastalık için alınabilecek tedbirler arasında ilaç ve aşı tedavisi yer alsa da en önemli aşamalardan biri de alerjiye sebep olan etkenlerden uzak kalmaya çalışmak oldukça önemlidir.
Kış mevsimi ile birlikte güneş yavaş yavaş kaybolurken D vitamini alımı da azalır. Bu nedenle kışın güneşli havalarda 20 dk. güneş almak yeterli olacaktır. Balık omega 3 yağ asitleri ile beraber D vitamini açısından da zengin olduğundan hastalıklardan korunmayı sağlayacak ve bağışıklık sistemimizi güçlendirecektir.
SOĞUK HAVADA NEDEN HASTA OLURUZ?
Kışın daha çok hastalanmamızın nedeni soğuk değildir. Soğuk sadece solunum yollarını hassaslaştırarak, viral ya da bakteriyel enfeksiyonların ortaya çıkışını hızlandırır. Bu nedenle solunum sistemini ilgilendiren her tür hastalık nezle, grip, farenjit, sinüzit, bronşit, zatürree kış aylarında daha fazla görülür.
SIK SIK GRİP OLMAK NEYİN BELİRTİSİ?
Sürekli nezle grip oluyorsanız, iyileşme süreciniz çok uzuyorsa D vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Astım ve kronik akciğer hastasıysanız D vitamini eksikliği bu rahatsızlıkları daha fazla yaşamanıza neden olur. Bu nedenle en kısa zamanda bir doktora başvurmalısınız.