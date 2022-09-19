Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Çarpıntı yapar

Hocam, çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Perhiz şart mı? Şartsa nelere dikkat edeyim?

Çay, kahve ve sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlıktokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıya neden olur. Bazı ilaçlar da şikayetleri artrırı. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları çarpıntı yapabilir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması, ilaç dışı yardımcı uygulamalardır. Tabii yaparsan.







YÜZ YÜZE KONUŞ

26 yaşındayım. Ailem bir kız bulmuş. Görüşmem için ısrar ediyorlar. Evlenirsek ne yapacağım bilmiyorum. İnternetten bir şeyler öğrenebilir miyim?

Amerikalılar bunun için "İnternetten yüzme öğrenilmez" diyor. Yani bilgi ayrı, uygulama ayrı. Yaşandıkça tecrübe edinecek insan. Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından şüphen olmasın. Ayrıca internet cinselliğe ait görüntüler için kulanıldığında bedensel, ruhsal ve sosyal sorunlara sebep olabilir. Yeterince sorunun var gibi... Yenilerini ekleme. İstersen şimdi istersen evlenmeden önce Üroloji ve İç Hastalıkları Uzmanına danış. Yüz yüze görüşme daha kalıcı bilgilenmeni sağlar.