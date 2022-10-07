Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Azaltarak bırak

Çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. İlaç kullanıyorum. Perhiz şart mı? Perhizde nelere dikkat edeyim?
Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık-tokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıyı tetikler. Bazı ilaçlar çarpıntıyı tetikler. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntı yapabilir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması, ilaç dışı yardımcı uygulamalardır. Tabii yaparsan.
KEREVİZ AŞKINA
Kereviz yiyince midem bulanıyor. Yararlı diye yemek istiyorum. Nasıl yesem iyidir?
Haşlaması yoğurtla şahane olur. Sevdiğin salatalar ve baharatlarla zenginleştir. Kereviz mideyi kuvvetlendirir, iştah açar, iç salgı bezlerini ve özellikle vücutta çok çeşitli vazifesi olan böbrek üstü bezlerini çalıştırır, karaciğer ve böbrek çalışmasını düzenler. Böbrek kumu ve taşı olan kişilerin tüketmesi önerilir. Zayıflayamıyorum diyenler sofralarına kerevizi koysunlar. Ha tabii cinsel faaliyeti arttırması da cabası.
İLAÇ NİYETİNE
Babam 54 yaşında hem şeker hem de tansiyon hastası. Önceden zeytinyağlıları çok yerdi. Şimdi 'şekerimi yükseltir' deyip yemiyor. Yesin mi yemesin mi?
Zeytinyağının faydaları saymakla bitmez. Kalp-damar hastaları için zeytinyağı önemlidir. Çünkü bazı sebzelerde nitrat maddesi vardır. Zeytinyağı içindeki acımsı tadı veren yağ asitleri bu nitratlarla birleşerek damar genişletici maddeler üretir. Bu da doğal ilaç gibidir. Çünkü damar genişletici ilaçlarda da nitrat içeren maddeler bulunur. Bu maddeler tansiyon düzenleyici etki de gösterir. Ispanak, brokoli, lahana, havuç, kırmızı pancar, dereotu ve marul nitrat zenginidir. Zeytinyağlıları fazla tüketmeyin.