Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Azaltarak bırak





FAZLA TAKMA

21 yaşındayım. Askere gideceğim. Memelerim şiş. Erkeklerde meme şişer mi? Şişmanım diye olur mu?

Bu duruma 'jinekomasti' diyoruz. Jinekomasti, çesitli faktörlerin etkisiyle erkek memesinde fibroepitelyal yapıların gelişimi ve kadın memesine benzer bir görünüm kazanması olarak tanımlanabilir. Doğal bazı değişiklikler, hastalıklar, tümörler ve alınan bazı ilaçlar sonucu jinekomasti gelişebilir. Östrojen dediğimiz hormon yapımı fazla olabilir. Kafana o kadar takma. Yaklaşık her 10 erkekten 6'sında bu durum olabilir. Şişmanlıkta da bu durum sık görülür. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.