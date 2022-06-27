Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Astımı tetikler

24 yaşındayım. İki ay önce astım hastası olduğumu öğrendim. Geçenler de baş ağrım oldu. Arkadaşım kan sulandırıcı verdi. İçince fenalaştım. Bu ilaç astımı tetikler mi?

Yeterli tedavi alamayan veya herhangi bir tetikleyici etkene maruz kalan astımlı bir hastada; öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, hırıltı ve ıslıklı solunum gibi şikayetlerin ortaya çıkması ya da bu şikayetlerin artması ve bu durumlara solunum fonksiyon bozukluklarının eşlik etmesine astım atağı denir. Kan sulandırıcılar, diğer ağrı kesiciler, bazı hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar da astım atağını tetikleyebilir. Ne olduğunu bilmeden ilaç içilmez.