Maymun Çiçeği'nin ülkemizde de görülmeye başlamasının ardından konu hakkında detaylar merak edildi. Bu kapsamda en sık aratılan sorular arasında Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır ve Maymun Çiçerği virüsü nedir soruları yer alıyor. İşte konu hakkında detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor." açıklamasında bulundu. Bu durumun ardından Maymun Çiçerği virüsü hakkında detaylar merak edildi.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Belirtiler arasında ateş, yoğun baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, yorgunluk, lenf bezi şişkinliği, deride döküntü ve lezyon yer alıyor.
Döküntü genellikle ateşten 1-3 gün sonra başlıyor.
Lezyonlar düz veya şişkin olabiliyor, işi saydam veya sarımsı bir sıvıyla dolabiliyor ve ardından genellikle çatlayıp, kuruyup düşüyorlar.
Vücuttaki lezyon sayısı birkaç adetten binlerceye kadar değişebiliyor.
Döküntü genellikle yüz, avuç ve ayaklarda yoğunlaşırken gövdede daha az görülüyor.
Ağız, cinsel organlar ve gözlerde de ortaya çıkıyorlar.
Bu semptomlar 2-4 hafta sürdükten sonra genellikle kendiliğinden geçiyor.
Fakat semptomlar ortaya çıktığında kendiliğinden geçmesini beklemek yerine doktora başvurmak tavsiye ediliyor.
Maymun çiçeği geçirenlerle yakın temaslı olanların da sağlık birimlerine haber vermesi tavsiye ediliyor.