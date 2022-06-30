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    • Haberler
    • 30.06.2022 09:58
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    • 30.06.2022 11:00
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    BAKAN KOCA UYARDI! Maymun Çiçeği Virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü? Hangi hastanede? Maymun Çiçeği virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maymun çiçeği virüsünün ülkemizde de ortaya çıktığını belirtti. Bu durumun ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Maymun Çiçeği virüsü belirtileri neler? Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Maymun Çiçeği virüsünden nasıl korunulur? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    BAKAN KOCA UYARDI! Maymun Çiçeği Virüsü Türkiye’de hangi ilde görüldü?

    Maymun Çiçeği'nin ülkemizde de görülmeye başlamasının ardından konu hakkında detaylar merak edildi. Bu kapsamda en sık aratılan sorular arasında Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır ve Maymun Çiçerği virüsü nedir soruları yer alıyor. İşte konu hakkında detaylar...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor." açıklamasında bulundu. Bu durumun ardından Maymun Çiçerği virüsü hakkında detaylar merak edildi.

    MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Belirtiler arasında ateş, yoğun baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, yorgunluk, lenf bezi şişkinliği, deride döküntü ve lezyon yer alıyor.

    Döküntü genellikle ateşten 1-3 gün sonra başlıyor.

    Lezyonlar düz veya şişkin olabiliyor, işi saydam veya sarımsı bir sıvıyla dolabiliyor ve ardından genellikle çatlayıp, kuruyup düşüyorlar.

    Vücuttaki lezyon sayısı birkaç adetten binlerceye kadar değişebiliyor.

    Döküntü genellikle yüz, avuç ve ayaklarda yoğunlaşırken gövdede daha az görülüyor.

    Ağız, cinsel organlar ve gözlerde de ortaya çıkıyorlar.

    Bu semptomlar 2-4 hafta sürdükten sonra genellikle kendiliğinden geçiyor.

    Fakat semptomlar ortaya çıktığında kendiliğinden geçmesini beklemek yerine doktora başvurmak tavsiye ediliyor.

    Maymun çiçeği geçirenlerle yakın temaslı olanların da sağlık birimlerine haber vermesi tavsiye ediliyor.

        MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

        Maymun çiçeği virüsü, insanlar arasında öncelikle döküntülü lezyonlar veya vücut sıvıları ile doğrudan temas yoluyla yayılır. Ayrıca uzun süreli, yüz yüze temas sırasında solunum salgılarıyla da yayılabilir. Maymun çiçeği virüsü, insanlar arasında sarılma gibi yakın temas sırasında da bulaşır.

        MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

        Korunmanın en etkili yolu, virüsü taşıdığından şüphelenilen kişilerle fiziksel teması azaltmak.

        Sağlık çalışanları ve virüsü taşıyanlarla birlikte yaşayanların lezyonlarla doğrudan temas etmemesi ve maske takması, virüsü taşıyanların yaralarının üzerine kapatması, kendilerini izole etmesi ve maske takması tavsiye ediliyor.

        Fiziksel temasın gerekli olduğu anlarda ise tek kullanımlık eldivenlerin giyilmesi bulaşım riskini azaltıyor.

        Aynı evde yaşayanların yüzeyleri, kıyafetleri ve mutfak eşyalarını düzenli olarak temizlemesi gerekiyor.

        MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

        Maymun Çiçeği virüsü genellikle hafiftir ve çoğu hasta tedavi olmaksızın birkaç hafta içinde iyileşir. Yine de, hastalık ölümcül olabilir. Ancak, bulaştığı insanların yüzde 10'unu öldürebilir.

        Mevcut salgına neden olan daha hafif suş, 100'de birini öldürür. Covid'in ilk vurduğu zamana benzer.

            MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ AŞISI VAR MI?

            Bakan Koca, çiçek aşısının etkinliğinin maymun çiçeği virüsüne etkinliğinin yüzde 80-85 oranında olduğunu bildiklerini vurgulayarak, "Dünyada 1970'ten sonra geliştirilmediğini hepimiz biliyoruz ama anlıyoruz ki Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin o dönemde canlı virüsü imha etmediği, aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz. Biz de bu noktada arkadaşlarla Bilim Kurulu ile özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz, bununla ilgili de istişare halindeyiz" dedi.
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            Haberler Haberler BAKAN KOCA UYARDI! Maymun Çiçeği Virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü? Hangi hastanede? Maymun Çiçeği virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır?
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