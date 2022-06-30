Maymun Çiçeği'nin ülkemizde de görülmeye başlamasının ardından konu hakkında detaylar merak edildi. Bu kapsamda en sık aratılan sorular arasında Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır ve Maymun Çiçerği virüsü nedir soruları yer alıyor. İşte konu hakkında detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor." açıklamasında bulundu. Bu durumun ardından Maymun Çiçerği virüsü hakkında detaylar merak edildi.