Kars'ta 3 yaşındaki Muhammet'in kopan parmakları elinin karnına gömülmesiyle kurtarıldı

Hastanın kritik ameliyatları tamamladığını ve ilerleyen süreçte farklı operasyonlar gerekeceğini aktaran Olğun, "İlk operasyon 7 saat sürdü. Mikroskobun altında bile damarları görmekte çok zorlandık. Dolayısıyla parmakları eliyle karna gömerek besledik. Şu an parmaklar yaşıyor ve bir sorun kalmadı. Kısa sürede şifayla taburcu edeceğiz." dedi.

Dede Kenç de olayın üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Bir anlık oldu, farkında olmadım. Keşke onun parmakları yerine benim ayağım kopsaydı." diye konuştu.