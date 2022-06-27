Kars'ta 3 yaşındaki Muhammet'in kopan parmakları elinin karnına gömülmesiyle kurtarıldı

Halefoğlu köyünde yaşayan dede İsmail Kenç, yaklaşık 2 ay önce, top ve oyuncak aldığı torunu Miraç ile evinin önünde vakit geçirdi.
Topu şişirmek için traktörü çalıştıran dede Kenç'in, telefonla görüşmek için traktörün yanından ayrılmasıyla küçük Miraç, sol elinin 3 parmağını traktörün vantilatör kayışına kaptırdı.
Çocuğun feryadı üzerine parmaklarının koptuğunu gören aile, sağlık ekiplerinden yardım isteyerek çocuğu Kars Harakani Devlet Hastanesine götürdü.
ELİ PARMAKLARIYLA KARNINA GÖMÜLDÜ VE 4 HAFTA BEKLETİLDİ
Buradaki ilk müdahale sonrası kopan parmaklarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilen Miraç, Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Olğun ve ekibince ameliyata alındı.
Dr. Öğr. Üyesi Olğun, AA muhabirine, travmanın şeklinden dolayı ameliyatların zorlu geçtiğini söyledi.
Hastanın parmak damarlarının büyük kısmının yandığını anlatan Olğun, şöyle konuştu: "Traktör kayışının dönme hızından kaynaklanan ısınmadan dolayı hastanın parmakları yanarak koptuğu için işler zor oldu. Mikro cerrahi denedik. El bileğinden damarlar alıp yama yaptık, tutmasını bekledik ama tutmadı. Sonra parmakları eliyle karnına gömdük ve 4 hafta besledik. Çeşitli operasyonlar oldu, sonunda eli karnından ayırdık. Hastamız normalde kaybedeceği parmaklarına yeniden kavuştu."