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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aşka sabır gerek

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 18 Eylül 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
    Aşka sabır gerek

    27 günlük evliyim. Kocam evlendiğimizden beri bana dokunmuyor. Öpüyor, seviyor ama ilişkiden kaçıyor. Neden böyle?
    Panik yok. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Eşin, "Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi göze almış olabilir. Eğer bedensel sıkıntılar varsa İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı muayenesi gerekebilir. Ruhsal ve sosyal sorunlar için de psikolog muayenesi uygun olur. Sen de kendini sıkma. Aklına gelen sebeple uzaktan yakından ilgisi olmayan bir durumdur belki de. Sabır, gayret.



    ÇEKİRDEĞİ ABARTMAYIN
    Babam prostat hastası. Komşumuz, kabak çekirdeğini önerdi. Ancak babamın kalp hastalığı de var. Zararı olur mu?
    Siz yiyin. Ama babanıza vermeyin. Kabak çekirdeği, prostat bezi büyümelerinde faydalıdır. Ancak kanı sıvılaştıran ilaçların etkisini artırabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlara tavsiye edilmez.



    CEVİZ KANSERİ ÖNLER
    Ben balık yemem. Arkadaşım "O zaman ceviz ye" dedi. Bu gerçek mi?
    Evet. Ceviz, Omega-3'ten zengindir. Kalp hastalıkları riskini azaltır. Kanserden korunmada önemli rol oynar. Sağlıklı bir beslenme düzeninde kanseri önleyici bir seçenektir.

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aşka sabır gerek
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