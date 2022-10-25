Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aşka fıtık molası!

Nafiz Bey, sıkıntılıyım. Bel fıtığım var. Eşimle ilişkiye girerken ağrım oluyor. Eşim de şüpheleniyor. "Başka biri mi var?" diyor. Ne yapayım?

Bel fıtığın muhtemelen ameliyat gerektirecek bir hale gelmiş gibi duruyor. Cinsel ilişkide de bu nedenle ağrı oluyor. Hatta bazı bel fıtıkları; idrar tutamama, dışkı tutamama gibi durumlara bile neden olabilir. Çabuk hareket et. Eşine bel fıtığım var desen de bahane zannedebilir. İşin gereği gece çalışıyorsan eşinde korku ve zanlarıyla böyle demiştir. Çözüm 1: Fizik tedavi uzmanına muayene ol. Ameliyatlıksa hemen ol. Çözüm 2: Eşinin kuşkulanmasına neden olan hallerini tespit et. Düzelt. Çözüm 3: Eşinin gönlünü al.