Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Andropoz korkusu





İHMALE GELMEZ

35 yaşında bir kız kardeşim var. 10 gün önce bağırsak düğümlenmesi sorunu yaşadı. Büyük abdestinde açık kırmızı kan görmüş. Bu kanın sebebi nedir? Bir de kız kardeşim bir yıldır form çayları içiyordu, bununla bir ilgisi olabilir mi? Hangi testleri yaptırmalıyız?

Dışkıda kırmızı renkli kan görülmesi çok önemli bir durumdur. Kan damarda dolaşması gerekirken damar dışına çıkmışsa bunu yapan hastalığı bulmak gerekir. Makat bölgesi fissür, fistül, abse, hemoroid, divertikül, ülser gibi hastalıklarda dışkıda kanama görülebilir. Bağırsak hareketleri artmış. Ama tam anlamıyla bağırsakları düğümlenmemiş. Yoksa ameliyat olmak zorunda kalabilirdi. İçilen çayın içeriklerine bakmak uygun olur. Total Kolonoskopi dediğimiz endoskopik tetkik oldukça faydalı olabilir. Bu hastalıklara ait oldukça tatmin edici bilgi verebilir.

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